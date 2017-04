Ingresa en prisión el tendero cubano que mató a un cliente en Las Palmas

La titular del Juzgado de Instrucción número siete de Las Palmas de Gran Canaria decretó este sábado el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza y por un delito de homicidio, de Adriel H. R., comerciante de entre 25 y 30 años, de nacionalidad cubana, que la noche del pasado miércoles apuñaló y mató a Ado, cliente de su bazar y vecino de Alcaravaneras, en el paseo de Chil, en la capital grancanaria.



El presunto autor de esta muerte empleó un cuchillo grande de cocina sobre las 21.30 horas del miércoles. El ataque a Ado, de 31 años, canario, fue en el paso de peatones del paseo de Chil, a la altura de la gasolinera que está en la bifurcación de este paseo con la calle Olof Palme. En el lugar de los hechos se encontraba el hijastro del fallecido, de unos 10 años, que presenció los hechos. Después de apuñalar a la víctima, Adriel H. R. abandonó el arma blanca en una papelera y huyó del lugar en dirección a la plaza de España (de la Victoria, como también es conocida). Gracias a la descripción que dieron varios testigos, los agentes de la Policía Nacional pudieron detenerlo poco después en las cercanías.



El sospechoso pasó los días del jueves y el viernes en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, y en la mañana del sábado pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 7, cuya titular ordenó su ingreso provisional en la cárcel, tras las tomas de declaraciones del supuesto autor y de los testigos, y del análisis de las diferentes pruebas recogidas.



Adriel H. R. trabajaba, junto a su madre, en un bazar llamado La Tiendita que se encuentra cerrado en la calle Alfredo Calderón, sito en el barrio de Alcaravaneras, transversal a General Mas de Gamindez, y cercana al antiguo Estadio Insular. Ambos abrieron este negocio hace unos seis meses. En el mismo edificio, que tiene seis plantas y doce viviendas, residía en el segundo piso el fallecido, Ado, con su mujer, embarazada de ocho meses de gestación y el hijo de ella, de unos diez años, de una relación anterior.



También desde hacía meses había provocaciones, amenazas y disputa judicial entre el fallecido Ado y el supuesto autor del homicidio, Adriel H. R. Al parecer, las amenazas de muerte y las protestas tras comprar en el bazar unos perritos calientes y otros productos empujaron al suceso que fue la muerte del cliente, Ado, como aseguran vecinos y trabajadores de la calle Alfredo Calderón. Antes de abrirse el negocio entre la madre y su hijo, Adriel H. R. estuvo de prueba como camarero en un restaurante cercano.



Uno de los trabajadores de este local, que prefirió conservar el anonimato, manifestó a la opinión que "tenía harto al cubano". Se refiere, según él, al canario. "Fue un acoso de meses hacia Adriel. Lo amenazó a él y a su madre. No sólo fue por lo perritos calientes, que el canario justificaba para exigir que le devolviese el dinero, sino por las provocaciones y acoso que le hacía", agregó. Según este camarero, "todo comenzó porque Adrián dejó de darle de fiado, ya que llevaba tiempo sin cobrar lo que había comprado".



Eso sí, esta persona, que conocía bien al presunto autor del crimen, puntualizó que "no está nada bien que lo matase. Se volvió loco porque la orden de alejamiento que se dictó el miércoles en un juicio rápido, por el hecho de que el cubano rompiese el retrovisor de la moto del otro, supondría cerrar el bazar. Además, Ado se burló del otro en el juicio". "Después de que no le vendiera de fiado, Ado lo llamaba 'inmigrante de mierda", añadió. "Es una pena de chico, una pena. Adriel es muy amable y buena persona", concluyó.