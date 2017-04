Apuñala y mata a un vecino en Las Palmas tras una discusión por un perrito caliente

Un vecino de Alcaravaneras, en Las Palmas de Gran Canaria, de entre 30 y 40 años, falleció durante la noche del miércoles al ser apuñalado con un cuchillo grande de cocina por parte de otro residente de la misma calle. El agresor lo apuñaló sólo una vez y en el abdomen. Lo hizo de forma directa, sin mediar palabra, en un paso de peatones del paseo de Chil, a la altura de una gasolinera y de la calle paralela Olof Palme, según aseguraron los testigos. Los hechos ocurrieron en torno a las 21:45 horas, justo cuando la víctima cruzaba el paso de cebra en dirección a la estación de servicio. Su hijo, de unos diez años, estaba presente.



El autor del apuñalamiento, de nacionalidad cubana, moreno y de pelo rizado, con domicilio en la calle próxima de Víctor Hugo, como la víctima, huyó del lugar en dirección a la plaza de España (de la Victoria, como también es conocida). Antes, abandonó el cuchillo de cocina en una papelera. Gracias a la descripción que dieron varios testigos, los agentes de la Policía Nacional pudieron detenerlo poco después en las cercanías.



La víctima, tras ser apuñalada, dio unos pasos y se dirigió hacia el bazar de la gasolinera que está en la bifurcación del paseo de Chil y la calle Olof Palme. Allí se agarró a la puerta y se desplomó. "Lo vi cómo se acercaba herido. Se le veían los intestinos colgando, además de mucha sangre. En el suelo se quedó blanco", manifestó Carmelo Monagas Díaz, padre de una trabajadora de la estación de servicio y que había sido miembro de la Brigada Militar de Cruz Roja.



Este testigo fue el primero en asistir al hombre apuñalado, al tiempo que se unieron otros para auxiliarlo, como un vecino de El Lasso, Antonio Rivero, y otro de la zona. La empleada de la gasolinera alertó, como lo harían también otras personas, al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes)-112.



No se pudo hacer nada



Una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, ambas del Servicio de Urgencias Canario (SUC), acudieron al lugar, además del Cuerpo Nacional de Policía. El personal médico y el sanitario del SUC atendieron al herido y le realizaron maniobras de reanimación durante más de 20 minutos. Sin embargo, finalmente, sólo pudieron confirmar su muerte.



La mujer del fallecido apareció enseguida en la estación de servicio y también fue atendida por el SUC por la crisis provocada por lo ocurrido. Ella y su hijo fueron trasladados a un centro hospitalario. Al parecer, el autor del homicidio y la víctima habían tenido una disputa durante un juicio rápido que se había celebrado durante la mañana del mismo miércoles, en el que se dictó una orden de alejamiento. Por la tarde, también se volvieron a ver y a discutir por sus diferencias.



El estado en el que se encontraban unos perritos calientes fue uno de los motivos por los que un comerciante, Adriel, y un cliente, Aldo, de Alcaravaneras, llevasen más de una semana con riñas, provocaciones y denuncias.



El joven con el nombre de pila Adriel, de nacionalidad cubana, de entre 25 y 30 años, regentaba con su madre un bazar, llamado La Tiendita, situado en la calle Alfredo Calderón, en el barrio de Alcaravaneras, transversal a General Mas de Gamindez y próxima al antiguo Estado Insular. El cliente Aldo vive, con su familia, en la segunda planta del edificio en el que se halla el bazar.



Al parecer, Aldo, de 31 años, fue al negocio que lleva Adriel, en el que se puede conseguir alimentos muy diversos y de primera necesidad -agua, leche, café....-, y solicitó unos perritos calientes. El comerciante se los hizo. Aldo se fue y al poco tiempo bajó, molesto, como señalaban los vecinos, y le exigía a Adriel que le devolviese el dinero que le costaron porque no le gustaba cómo se encontraban los bocadillos de pan de bombón.



No hubo acuerdo entre ambos, sino una agresión. Luego, el vendedor, supuestamente, le rompió un retrovisor de la moto de Aldo, quien lo denunció. Según una vecina del inmueble colindante al bazar, el consumidor fue el lunes a la tienda, lo amenazó y le lanzó un petardo.