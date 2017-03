Detenido en Madrid por masturbarse en plena calle y eyacular sobre un policía

Un peruano de 31 años de edad ha sido detenido este lunes por agentes de la Policía Nacional de España por masturbarse en plena calle de Madrid y eyacular sobre la mano de un agente, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

El suceso tuvo lugar sobre las 6.00 (hora local) en la calle de La Cruz, ubicado en el distrito Centro de la capital, cuando varios jóvenes avisaron a los agentes al ver a un hombre que se estaba masturbando en la vía pública frente a un bar de copas.

A la llegada de los agentes el hombre no hizo además de detenerse en ningún momento, llegando incluso a dirigirse a los agentes con frases como "oh sí mi amor. Oh sí mi amor. Muy malo, gallego".

"Un líquido de color blanquecino sale de su órgano genital en la dirección del policía antes mencionado, cayendo al suelo y sobre la mano izquierda de este hombre", señala el atestado policial.

Tras el intento de la Policía de detenerle, el peruano intentó huir pero tropezó a pocos metros y cayó al suelo. Fue entonces cuando fue apresado por los agentes.