Dos encapuchados causan daños en un estanque del coto de caza de San Andrés

Dos individuos encapuchados fueron interceptados ayer por la tarde, a la altura de Valleseco, cuando huían en un coche después de que presuntamente causaran daños en un estanque tapiado del interior del coto de caza de San Andrés, muy cerca de la zona del campo de adiestramiento, como denunció Antonio Porras, presidente de la Federación de Cazadores de Santa Cruz de Tenerife.



Fue un guarda forestal quien se percató de unos ruidos que provenían de la zona del campo de adiestramiento. Como se encontraba lejos de la zona, cogió unos prismáticos para ver si localizaba el origen de los ruidos, divisando entonces a dos personas encapuchadas que estaban rompiendo con unas mandarrias el techo del estanque, que se tapió para que no cayera ningún animal.



Como al guarda no le iba a dar tiempo a llegar al lugar, dio aviso al presidente de la Federación de Cazadores y a un socio para que anotaran la matrícula del vehículo antes de que huyeran. Cuando llegaron, los encapuchados aún no se habían subido al coche, por lo que se pudo tomar nota de la matrícula, color y modelo. Se dio aviso a la Policía y se les interceptó en Valleseco con los pasamontañas y las mandarrias.