La Policía Local de La Laguna registra el IES San Benito en un control de drogas

Sorprendidos debieron de quedarse los alumnos del IES San Benito cuando vieron entrar a la Policía Local de La Laguna, acompañados de la Unidad Canina. No venían precisamente para dar una demostración a la que están acostumbrados. Esta vez no, se trataba de un operativo destinado a combatir el trapicheo de sustancias estupefacientes, tanto en el centro escolar como en los exteriores del mismo y al que se ha querido dar una respuesta contundente, debido a las quejas al respecto.



El operativo corrió a cargo de la Unidad de Refuerzo al Servicio e Intervención (URSI) y de la Unidad Canina. Esta vez se trataba de erradicar el posible trapicheo y consumo de sustancias estupefacientes. El dispositivo contó con agentes uniformados y de paisano.



Apuntar que este operativo se llevó a cabo con el acuerdo o del Director del Centro de Enseñanza así como del Consejo Escolar y tenía como finalidad alejar el trapicheo en el propio centro docente así como en los alrededores, teniendo en cuenta que la comunidad educativa está formada por alumnos menores de edad.



Los agentes con la ayuda del perro comenzaron su labor inspeccionando ocho aulas, así como diferentes niveles de estudio y las zonas deportivas exteriores. El servicio dio como resultado que se levantase un acta por consumo de sustancias estupefacientes y dos positivos por manipulación de droga.



El concejal delegado de la Policía Local Jonathan Domínguez aseguró en el momento de la creación de la Unidad Canina que "iremos a prestar un servicio adecuado que responda a las demandas de la ciudadanía y, en este caso, las peticiones de las comunidades educativas de los colegios e institutos de todo el municipio de control para la lucha contra las drogas y estupefacientes es una de las claves. Pero no solo en centros educativos, sino en plazas, parques y calles de pueblos o barrios".



La URSI nació el 7 de junio de 2006. Con su creación, el cuerpo lagunero pretendía solventar dos asuntos. Por un lado, el Consistorio contaría con un servicio policial "con plena disponibilidad y que reforzase las unidades operativas". Es decir, solo los policías locales adscritos a este cuerpo serían los responsables de realizar "los servicios policiales que se derivaran básicamente del desarrollo de toda clase de eventos deportivos, culturales o festivos". Estos quedarían cubiertos sin necesidad de realizar servicios extraordinarios ni de incidir "negativamente en la concesión de licencias, permisos y vacaciones del personal".



En otro sentido, su creación venía a responder a la necesidad de contar también con una unidad con "la formación y conocimientos" en servicios de intervención "ante situaciones de control de masas y operativos específicos".