Condenado a prisión un cirujano plástico en Santa Cruz por desobediencia a la autoridad

Un cirujano plástico, C. S. L. d. V., ha sido condenado como autor de un delito de desobediencia a la autoridad, a la pena de 6 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y costas procesales, incluidas las de la acusación particular, en sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 6 de Santa Cruz de Tenerife a la que tuvo acceso l a opinión de tenerife. Contra la misma el acusado puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

La sentencia considera probado que C. S. L. d. V., tiene abierta una consulta en la capital tinerfeña sin contar con la preceptiva autorización de funcionamiento y desde 2007 el Servicio Canario de Salud ordenaba la suspensión provisional de dicha actividad. En diversas ocasiones el condenado se opuso a la ejecución de la inspección sanitaria rechazando el precinto, negándose a recibir las notificaciones. Así, en 2007 este cirujano dijo a los inspectores "no firmo nada y los pongo en la puerta de la calle", estos le informaron que su actitud podría constituir una falta muy grave y un ilícito penal, Además, en ese momento había en la consulta cuatro personas en la sala de espera. En marzo de 2008 los inspectores volvieron a intentar precintar la consulta, con ayuda de la fuerza pública y tampoco fue posible al negarse a firmar el precinto. En septiembre de 2014 hizo acto de presencia la Policía Canaria y dos inspectores de la Consejería de Sanidad. Cuando estos llegan al despacho de C. S. L. d. V, este se levanta y señalando la puerta exclamó "ustedes a la calle ya lo saben". El tribunal ha valorado una voluntad absolutamente renuente del encausado al cese de la actividad y claramente obstruccionista de la actuación de la Administración sanitaria.