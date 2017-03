"Si hubiese llamado al 091, en vez de grabar el robo, los hubiésemos cogido"

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía trabajan e investigan de lleno en relación al atraco a punta de pistola ocurrido la noche del pasado martes en una joyería del Centro Comercial Oasis de Meloneras, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana. Eso sí, en la Policía Nacional se lamentó que el autor de una grabación del atraco con su teléfono móvil no hubiese alertado antes al 091, ya que grabó durante más de un minuto y medio de tiempo.



Además, la crítica es porque un coche patrulla estaba en las cercanías del citado centro comercial, cuando ocurrió el atraco, pasadas las 20.20 horas del martes. Por ello, se cree que los agentes hubieran podido probablemente atrapar o retener a los dos ladrones que asaltaron el local, según indicaron fuentes policiales a este periódico.



El turista, que hizo dicha grabación del asalto, fue también criticado por numerosos trabajadores del centro comercial, después de haber visto dicho vídeo a través de medios de comunicación y redes sociales. "Podía haber hecho otra cosa, en vez de grabar, incluso riéndose. Parecía que se divertía con ese mal ajeno", comentó la empleada de un local de tapas y raciones.



Los investigadores están, entre otras tareas, en el trabajo de análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la joyería Saphir del Centro Comercial Oasis, así como en las más de cinco cámaras de la avenida Touroperador Spies, en la zona del Campo de Golf de Maspalomas, donde los atracadores abandonaron la motocicleta con la que huyeron.



Mientras, en el día de ayer, retornó la normalidad en esta zona comercial. El mencionado establecimiento de joyas y de relojes Rolex de alta gama volvió a abrir al público ayer. El empleado de seguridad -otro distinto al que estaba el día del atraco- y las dos trabajadores se mostraron recelosos y no quisieron hacer declaraciones a los medios de comunicación.



Los dos atracadores de esta joyería Saphir despacharon en poco más de cuatro minutos un asalto de un botín de joyas y relojes Rolex de alta gama, valorado en medio millón de euros, como indicó ayer una fuente de la empresa.



Uno de los asaltantes fue directo a las vitrinas donde estaban los relojes, que sólo llevaban una semana expuestos. Este ladrón, que llevaba casco y guantes, rompió rápidamente dichas vitrinas con un mazo. Como en una película de cine y con fórmulas poco habituales en el archipiélago canario, los dos sospechosos ejecutaron con rapidez y precisión este atraco.



Los hechos ocurrieron pasadas las 20.20 horas del martes. Dos individuos, bien vestidos, se bajaron de una motocicleta y se dirigieron a la joyería Saphir. Después de que una empleada autorizase al empleado de seguridad a abrir la puerta del local, el primero entró con decisión, después de que no levantara sospechas. Sacó la pistola y encañonó, primero, al trabajador de seguridad y luego a las dos empleadas. En esos instantes entró el segundo atracador que fue directo a las vitrinas. Poco después, los dos salieron con aparente tranquilidad y fueron hacia la motocicleta, que abandonaron para subir en un turismo. Según varios testimonios, hablaban con acento extranjero.