El joven detenido por violar a una niña en el Sur pasa hoy a disposición judicial

"Váyase tranquilo que está en buenas manos. El agresor está detenido". Con estas palabras asegura Victoriano, el abuelo de la niña de 15 años presuntamente violada en los Carnavales de Los Gigantes, fue despedido por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Las Américas, tras prestar ayer declaración la menor, al encontrarse un poco mejor tras el calvario vivido 24 horas antes en una calle oscura de este barrio marinero del municipio sureño de Santiago del Teide.



Este hombre relató a la opinión de tenerife que "la verdad es que mi nieta no quiere salir a la calle. Hoy (ayer para el lector) iba a venir a verla una amiga. Su hermana partió ayer para pasar unos diez días en Galicia ya que tenía los pasajes tras la muerte de su madre", narró el abuelo quien agregó "yo me hice cargo de mis tres nietos. La mayor que tiene 20 años, el varón de 16 y la más pequeña de 15. Yo tras la muerte de mi hija no puedo dejarlos. Mientras pueda van a seguir estudiando. De hecho, por la mañana fuimos al colegio donde estudia mi nieta a explicar la situación y nos ofrecieron toda clase de ayuda. Asimismo, nos hemos puesto en contacto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Guía de Isora para que la asistenta social no preste todo la ayuda posible para estos casos".



La violación de esta menor causó conmoción en el municipio sureño, una de cuyas fiestas más importantes, los Carnavales se vieron empañados con esta violación.



En cuanto al agresor, las fuentes de la Benemérita consultadas fueron bastante comedidas ya que lo único que han confirmado es que el presunto agresor se encuentra detenido poco después de haber cometido el hecho y que a lo largo del día de hoy pasará a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Arona.



Como se recordará los hechos tuvieron lugar alrededor de las 04:00 horas del domingo cuando la víctima que estaba en compañía de sus hermanos y una amiga se quedó sola un momento. Esta circunstancia fue aprovechada por el presunto agresor que la cogió por los brazos, la arrastró hasta un callejón con poca luz y tras supuestamente golpearla con la rodilla en la espalda la tiró al suelo. Como quiera que la niña se resistió lo que pudo, este joven, de 21 años, vecino de Adeje le propinó una fuerte mordida en un pecho y a continuación la agredió sexualmente, tal y como relató a la Policía Judicial de la Guardia Civil. En el transcurso de la violación le arrebató el teléfono móvil a la víctima que trató de pedir auxilio. La muchacha relató a sus familiares que apenas recordaba nada, lo que hizo sospechar a estos que el agresor pudo ponerle algún tipo de alucinógeno o droga en la bebida.