Un guardia civil y un camarero salvan a una niña que se ahogaba en La Palma

Un camarero y un guardia civil, franco de servicio lograron rescatar con vida a una niña de 15 años, que el pasado jueves era arrastrado mar adentro en la playa de Los Guirres, en el municipio palmero de Tazacorte, tal y como confirmó a la opinión de tenerife la propietaria del quiosco Los Guirres Grecia Romina Motta.



"Los hechos debieron de suceder sobre las 15:30 horas cuando la menor se introdujo en el agua y la corriente empezó a arrastrarla hacia adentro. Mi camarero Gustavo no lo dudó un momento y se metió en el mar con un salvavidas. De inmediato un hombre que estaba en una de las mesas acompañado de una mujer se metió rápidamente en el mar y, con ayuda de un surfista que se acercó hasta ambos, la niña logró asirse a la tabla y traerla hasta la playa", contó la dueña del negocio de restauración, quién añadió "este cliente mostró una humanidad y ternura tremenda con la joven, que es hija de mi cocinera y de madre venezolana y padre palmero".



Este diario pudo averiguar, tal y como corroboraron otras fuentes que el hombre que se lanzó a ayudar al camarero es un guardia civil destinado en Tenerife, que se encontraba franco de servicio, almorzando con su mujer y que al ver a la niña pidiendo ayuda y desesperada y lanzarse el camarero al agua no lo dudó. El agente se despojó de sus prendas de vestir y se quedó en ropa interior, para seguidamente introducirse en el mar y entre ambos, sacar a la niña hasta la orilla, donde fue debidamente atendida.



Grecia Romina se quejó de la falta de un socorrista en el lugar, ya que salvo la instalación de un salvavidas y una bandera que indica el estado de la mar, no hay nada más para poder ayudar a las personas que se encuentran en apuros. "Precisamente, ese mismo día mi camarero también ayudó a un ciudadano extranjero que se metió en el mar y casi no sale. Además, no hay conciencia entre los numerosos bañistas que acuden a esta hermosa playa".