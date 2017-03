Una mujer intenta llevarse a un niño en el Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de 49 años, con sus facultades mentales alteradas, fue interceptada el pasado sábado tras intentar llevarse a un niño de unos seis años durante la celebración del Carnaval de Día, según han informado a Europa Press testigos presenciales y fuentes oficiales de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.



Los hechos ocurrieron sobre las seis de la tarde en la confluencia de la calle de El Pilar con Valentín Sanz. Allí, el menor se encontraba disfrazado junto a sus padres cuando, de repente, una mujer vestida de calle le cogió en brazos e intentó huir del lugar con él.



En ese momento, el padre del pequeño se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y propinó una patada a la mujer para hacerle la zancadilla y ésta cayó al suelo, instante en el que los amigos del progenitor tuvieron que intervenir para sujetarle y evitar que la cosa fuera a mayores.



La Policía Local fue requerida entonces por voluntarios de Protección Civil, a petición de los padres del niño, y la mujer fue llevada a la caseta que estaba situada en la Plaza del Patriotismo. Allí se entrevistaron con ella y se verificaron sus datos, comprobándose que se trataba de una paciente psiquiátrica que ese día no se había tomado su medicación.



Los padres del niño, al ser informados de esta circunstancia, decidieron no interponer ninguna denuncia y la mujer fue trasladada al Hospital del Carnaval para ser medicada, pudiéndose marchar luego al no haber ninguna denuncia contra ella. Al parecer, la mujer también es usuaria del Albergue Municipal.