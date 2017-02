Una mujer con síndrome de Diógenes salva su vida tras ceder el techo de su vivienda

Una mujer de 75 años, de la que no se facilitó su filiación, que vivía sola en su casa en La Cuesta, La Laguna salvó su vida, tras ceder parte del techo del garaje de su vivienda. Los vecinos alarmados llamaron a la Policía Local de La Laguna dado que no tenían noticias de la misma. Los hechos sucedieron el día 13 de enero, pero como quiera que estos no tenían noticias de la septuagenaria y temiendo lo peor pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Local.

Los funcionarios se personaron en el inmueble y comprobaron que la anciana no había sufrido daño alguno aunque pusieron los hechos en conocimiento de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Laguna, dado que esta persona al parecer padece el síndrome de Diógenes.