El ADN delató al asesino de ´Pichirri´

Lo que nunca pensó el asesino de Manuel Urbano Abreu, un taxista que trabajaba en su parada de Salytien, en Playa de Las Américas, era que transcurridos nueve años del crimen, los restos del ADN localizados en el mango del cuchillo iban a servir a la Policía Judicial de la Guardia Civil para su captura. Un 13 de febrero de 1983, en plenos Carnavales, una certera cuchillada propinada por su asesino acababa con la vida de Manuel Urbano, más conocido entre sus amigos como Pichirri. Aquel fatídico día todos los profesionales del volante acompañaron los restos del taxista hasta su última morada.

Las pruebas de ADN estaban comenzando a tenerse en cuenta para la resolución de aquellos casos inconclusos que la Policía no conseguía esclarecer. Eso fue lo que ocurrió con el crimen del taxista Manuel Urbano Abreu, de 31 años, que falleció la noche del 13 de febrero de 1983. Lo que su asesino no esperó jamás es que transcurridos nueve años, la Policía Nacional procediera a su detención y posterior entrega a la Guardia Civil como culpable de esta muerte.

Manuel, Pichirri para los amigos, era asesinado de una certera puñalada en el cuello, propinada en el interior del turismo que empleaba como taxi para desarrollar su jornada laboral, un Mercedes con matrícula TF-7318-J y con licencia municipal número 11, que esa fatídica noche conducía.

Los hechos debieron suceder, según los informes de la Guardia Civil, de la siguiente manera. "El asesino, identificado como Ángel A. I., natural de Madrid, se subió al taxi de Manuel Urbano en la parada de Salytien, tal y como atestiguaron varios compañeros de la víctima. Esta parada estaba ubicada a la altura del bingo de Playa de Las Américas. El agresor, que debía viajar en la parte trasera del turismo, acabó con la vida de su víctima a un kilómetro escaso de la vivienda habitual de Manuel, en el cruce de Callao Salvaje con Adeje".

Según el informe del forense, Pichirri estuvo agonizando al menos una hora y media, y falleció finalmente por la falta de auxilio. A esta trágica circunstancia se unió el hecho de era domingo de Carnaval y apenas había gente por los alrededores que pudiera ayudarlo.

Murió desangrado

Manuel Urbano Abreu sacó fuerzas, a pesar de que sabía que se estaba desangrando, y logró recorrer unos 500 metros en busca de ayuda hasta caer desplomado. Sin embargo, un muchacho, de nombre Eduardo, lo recogió y lo atendió en primera instancia. Esta persona pensó que se trataba de una máscarita puesto que tenía todo el rostro ensangrentado. Lo primero que hizo fue intentar taponar la herida y luego lo evacuó por sus propios medios hasta un centro sanitario del Sur, donde nada pudieron hacer por su vida los facultativos puesto que la pérdida de sangre había sido considerable tras sufrir una grave hemorragia.

En una entrevista concedida en ese momento, un compañero de profesión relató que Pichirri "trabajaba como asalariado de Pedro Álvarez Ramos, llevaba cuatro años como taxista y estaba a punto de obtener su licencia en propiedad". "Lo que aún no nos explicamos es el móvil que llevó a su asesino a acabar con la vida de esta persona, puesto que la recaudación apareció en su totalidad. Además, no era amigo de malas compañías y un buen padre de familia", añadió.

En el momento de su muerte dejó viuda, Urbana Jiménez Évora, y dos hijos varones, Sebastián y Manuel José Urbano Jiménez. Según fuentes de la Benemérita, el móvil fue la negativa del asesino a pagar la carrera. Según parece, Manuel Urbano le dijo a su cliente: "Pues si no tienes para pagar, aquí te quedas." En ese instante su agresor sacó el cuchillo y le provocó un corte en el cuello.

Otro compañero de fatigas de la víctima apuntó que "por aquí se comentó que a quien trataba de matar Ángel A. I. era al patrón de Manuel, pero nosotros no prestamos atención a esa versión".

Manuel Urbano fue asesinado de un certero tajo en el cuello que le seccionó la yugular. Su asesino dejó abandonado en el turismo el arma homicida, un cuchillo del que la Guardia Civil, no sin grandes esfuerzos, pudo obtener las escasas muestras de ADN. La muerte debió de sobrevenirle entre las 06:00 horas y las 07:00 de aquel fatídico 13 de febrero.

En cuanto sus compañeros de profesión se enteraron del crimen, la noticia corrió como un reguero de pólvora por el Sur de la Isla. Su funeral se convirtió en una muestra de dolor y solidaridad del mundo del taxi y a la que asistieron compañeros de prácticamente todos los municipios de Tenerife.

Pero, pronto, los investigadores se darán cuenta de que las pistas no conducen a nada. No hay cámaras que permitan identificar al agresor y los testimonios de sus compañeros apenas sirven para arrojar luz a las últimas horas de vida de Pichirri, de manera que la resolución del crimen lleva camino de aletargarse. Pasado un tiempo, llegan los resultados del ADN y estos no permiten identificar al asesino puesto que sus perfiles no se encuentran en la incipiente base de datos del Sistema Automático de Identificación Dactiloscópica (SAID). Ello significa que el homicida está limpio, que nunca ha sido fichado policialmente y que no existe registro suyo en ninguna base de datos policial del país. La única prueba, un cuchillo de cocina cuyo mango presenta restos de sangre del asesino.

De esta manera van pasando los años y los familiares de la víctima se aferran a la cada vez menor esperanza que permita poner nombre y apellidos al asesino del esposo de Urbana Jiménez y padre de Sebastián y Manuel José, quienes tenían 9 y 3 años de edad respectivamente cuando perdieron a su padre.

Reapertura del sumario

Así transcurren los años y en aquel tiempo, en el que no existía el partido judicial de Arona, el caso recae en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Granadilla de Abona, que transcurridos varios años traspasa el sumario 19/83 a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en la antigua sede de la calle San Francisco.

Los años van pasando y los hijos de Pichirri crecen, con una vida no exenta de dificultades dado que el cabeza de familia era la persona que traía el sustento al hogar.

Aparato de precisión

En 1990, la Sección de Criminalística de Policía Judicial de la Guardia Civil, a través de la Dirección General del Cuerpo, adquieren un aparato de precisión dactiloscópica que permite analizar nuevos rasgos y perfiles. Sabedores los componentes del Equipo de Policía Judicial de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife de la llegada de este aparato, envían nuevamente todas las muestras recogidas en el lugar del crimen, fundamentalmente en el turismo.

Sin embargo, el caso queda como al principio. Los datos nuevos obtenidos se incorporan al atestado, pero el asesino sigue sin aparecer. Todo ello, a pesar de que el posible círculo de sospechosos queda reducido a una docena de personas.

Los guardias civiles saben que es cuestión de tiempo que este cometa un error, pero los familiares están desesperados, entre ellos sus padres Antonio Urbano y María Abreu, así como sus hermanos Antonio, Francisco y Julián.

Transcurridos nueve años del crimen, una mañana del mes de octubre de 1992, se recibió una llamada en la sede de la Policía Judicial de la Guardia Civil. La Policía Nacional acababa de detener a un delincuente tras un enfrentamiento con una dotación. Al introducir sus datos en el SAID, estos detectaron que sus perfiles coincidían con los rasgos hallados en el Mercedes de Pichirri. Por fin podrían estar ante el autor material del crimen, que una vez mató a Manuel Urbano huyó a la Península. Durante estos nueve años estuvo moviéndose entre Barcelona y Madrid, donde fue finalmente detenido.

A partir de ese momento comienza otro tortuoso camino, el de convencer a la juez instructora para que reabra el caso, que se encuentra en la Audiencia Provincial sobreseído.

El asesino, nada más llegar a Tenerife, es presentado ante la juez Nieves Rodríguez Fernández, en prórroga de jurisdicción. Tras escuchar su declaración, decreta su ingreso en la prisión de Tenerife II. Señalar que Ángel A. I., fue asistido por un letrado madrileño, ya que fue apresado en la capital de España. El convicto manifestó a la juez que deseaba modificar su primera declaración, pero deseaba hacerlo en presencia de su abogado de Madrid.

Otros casos

En agosto de 2003, un taxista de Guía de Isora, Juan José Hernández Rivero, de 42 años, murió apuñalado por dos clientes, unos jóvenes de La Laguna que fueron detenidos posteriormente.

El fallecido fue hasta el pasado mes de mayo de ese año concejal de Coalición Canaria en Guía de Isora, cuyo Ayuntamiento celebró un pleno extraordinario para expresar su repulsa por el asesinato.

Los autores del homicidio, D. B. G. y J. R. L. G., de 20 años, fueron detenidos por la Guardia Civil pocas horas después del crimen. Juan José Hernández, padre de dos hijos, recogió a sus presuntos asesinos en la localidad de Alcalá. Los jóvenes le obligaron a dirigirse a un paraje del polígono industrial de Granadilla de Abona, supuestamente para robarle, y le acuchillaron.

Los homicidas fueron capturados cuando hacían autostop en las inmediaciones del polígono industrial después de que un automovilista sospechara de ellos.

La Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife comprobó que los detenidos estaban implicados en un robo con fuerza en una discoteca de Playa de las Américas, así como un robo con intimidación al amenazar a un joven con un cuchillo en el exterior de un bar de Icod, donde le quitaron dinero y un radio-casette.

Además, intervinieron en la sustracción de un vehículo en el barrio de la Alegría, en la capital tinerfeña así como un robo con intimidación en San Juan de la Rambla, en donde amenazaron con un cuchillo a un joven de 16 años. Sus datos aparecen en otro robo con intimidación en Garachico, cuando tras amenazar con arma blanca al dueño de un bar le quitaron joyas de oro, 778 euros, décimos de lotería y dos cuchillos.

El último episodio

El último hecho delictivo en el que estuvieron implicados fue en la sustracción de un vehículo y daños intencionados, también en Garachico, donde se apoderaron de un turismo que quemaron después de utilizarlo en Alcalá y hurto de uso de vehículo a motor de otro coche que el mismo día fue recuperado.

Otra muerte de un taxista ocurrió en La Laguna, en 1984. Andrés G. B., de veintiún años, y Francisco H. D., de diecisiete, fueron detenidos como presuntos autores de la muerte del taxista Domingo Rodríguez Díaz, de sesenta y dos años. El crimen ocurrió después de que los dos jóvenes tomaran el taxi con la intención de robar la recaudación.

Los dos detenidos, que carecían de antecedentes, después de cometer el homicidio, se apoderaron del taxi y de las cinco mil pesetas recaudadas por el taxista, con las que se fueron de juerga a distintos puntos de diversión

Con motivo de este asesinato, unos mil taxistas de Tenerife protagonizaron una manifestación, desde La Laguna hasta Santa Cruz, en demanda de mayor seguridad ciudadana. En esta última ciudad tuvo lugar una concentración ante el Gobierno Civil. El gobernador prometió a los taxistas tomar "medidas urgentes y oportunas". Una vez terminada la manifestación, los taxistas se dirigieron al domicilio del compañero asesinado para asistir a su entierro.