Una patrulla de la Guardia Civil localiza a una niña de siete años sola en la TF-1

Una patrulla de la Guardia Civil del puesto de Santa Cruz de Tenerife localizó en la mañana del martes a una niña de siete años, desorientada y que deambulaba por la rotonda de la Autopista del Sur, en la salida del Polígono Industrial de La Campana.

Los hechos se iniciaron cuando la Central Operativa de Servicios (COS), recibió una llamada de un conductor el cual alertaba de que había observado la presencia de una niña, de noche y que caminaba sola por las inmediaciones. La Benemérita desplazó una dotación hasta el lugar y se hizo cargo de la misma al tiempo que trataban de localizar a sus progenitores. Sin embargo, esta tarea no iba a estar exenta de dificultades. La primera de ellas era que la menor no respondía a las preguntas que le formularon los agentes. No se sabe si esto fue debido a que estaba bien enseñada y no debía hablar con extraños o bien que el uniforme le impuso respeto.

Los agentes se percataron de que la niña vestía un pantalón de chandal de un determinado colegio. Entonces, los agentes se personaron en el centro escolar en la capital tinerfeña, donde la dirección les manifestó que no era alumna de dicho centro, pero que no obstante, había otro colegio en La Laguna con la misma uniformidad.

Otra patrulla de servicio en el núcleo costero de Bocacangrejo (El Rosario), tuvo conocimiento de que los vecinos del lugar habían iniciado una batida para la búsqueda de una niña que había desaparecido de su domicilio. Una vez se trasladó la pareja hasta el lugar sus padres aliviados comprobaron que se trataba de su hija. Los agentes reconstruyeron los hechos en base al testimonio de los padres y lo narrado por la pequeña.

Del mismo se dedujo que la menor se levantó de su cama de madrugada, se vistió como si fuese a ir al colegio y salió de su casa sin ser oída y comenzó a andar por la carretera de acceso que comunica Bocacangrejo con la Autopista del Sur, donde fue localizada en perfecto estado de salud.