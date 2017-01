Detenidos dos jóvenes en San Miguel supuestos autores de 16 robos en coches

Habían sembrado el desconcierto en Las Chafiras, tras el robo con fuerza en el interior de turismos -de momento se han contabilizado dieciséis-, pero la Policía Local de San Miguel consiguió cortarles la carrera. En la madrugada del pasado jueves, en colaboración con la Guardia Civil consiguieron detener e identificar a dos jóvenes, F. C. C., de 20 años y C. D. T. P., de 20, como supuestos autores de todos estos robos. A los implicados se les intervino dos navajas.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 00:30 horas, cuando una patrulla de la Policía Local hacía su servicio en la zona de Las Chafiras y Golf del Sur, en las proximidades de la Avenida Venezuela, cuando se percataron de la presencia de dos jóvenes sospechosos frente al complejo Residencial Atlantic. Estos mostraron una actitud escurridiza, por lo que los agentes decidieron cachearlos.

Tras su identificación y la inspección ocular del lugar se percataron de que ambos estaban implicados en el robo con fuerza en el interior de dieciséis vehículos, interviniéndoseles dos navajas.

Ambos detenidos, vecinos del barrio de San Isidro, en Granadilla de Abona, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de este último municipio.