Detenido un hombre de 46 años por mantener una relación con una niña de 15

Un vecino de A Coruña de 46 años y una niña de 15 aseguran que están enamorados. Ambos se niegan a declarar sobre la relación que mantuvieron el año pasado para no perjudicarse. Los mensajes que se intercambiaron entre abril y noviembre, a los que accedió la Policía Nacional, reflejan que mantenían relaciones sexuales. La madre de la adolescente, al descubrir las conversaciones, denunció el pasado 21 de noviembre al hombre que ella misma le había presentado a su hija por ser "amigo" de la familia.

El vecino de la ciudad coruñesa fue detenido y está siendo investigado como posible autor de un delito de abuso sexual a menor de 16 años. La madre de la quinceañera asegura que percibió un cambio de comportamiento en ella desde el pasado mes de abril, por lo que comenzó a indagar sobre los motivos. Fue así como descubrió las charlas a través de internet en las que el hombre de 46 años y su hija de 15 dejan claro que son "novios" y que se "aman".

Habitualmente se citaban en unas escaleras cercanas al colegio de la ciudad en el que estudia la joven. Algunos de los mensajes son de explícito contenido sexual. "Estás buena y te doy poco uso. Ahora mismo te comería enterita, pero echo mucho de menos tu cariño, no el sexo. Bueno, van unidos", escribió en una ocasión el arrestado, quien le comentó que contactó con una sexóloga por internet para que le aconsejase sobre algunas prácticas con la menor. La adolescente, tal y como consta en las conversaciones intervenidas, grabó un vídeo en el que utiliza aparatos sexuales que el acusado le había regalado.

Algunos mensajes reflejan los celos del detenido cuando la quinceañera le cuenta que coincidió en unas convivencias con el chico con el que se había dado su primer beso. "Tú te irás donde quiera que sea, a estudiar o donde sea, y yo quedaré aquí jodido, o peor, en la cárcel", le escribió. El hombre también se muestra preocupado porque los mensajes queden registrados y le exige a la niña que los borre. Incluso le pide que, si dejan la relación, tire el teléfono por un lado; y la tarjeta, por otro.

"Juro que no te abandonaré. Tu amor solo está prohibido temporalmente", le anima la joven, quien insiste en que son "novios" y en que mantuvo sus primeras relaciones sexuales con él. El hombre le regaló un teléfono móvil marca iPhone. "No quiero que mi novia sea menos que nadie. El dinero es papel, y tú, oro. No estoy comprando tu amor, solo deseo que seas lo más feliz posible", le responde cuando le pide explicaciones por el regalo.

La Policía Nacional indica en un informe que el sospechoso pudo haber "aprovechado" la relación de amistad que tenía con la madre de la niña para "iniciar un acercamiento, ganándose su confianza, fingiendo empatía o cariño con la finalidad de obtener vídeos y fotografías de la menor de contenido erótico y mantener relaciones sexuales con ella".

La juez instructora, que le impuso una orden de alejamiento de la joven, de su domicilio y de su colegio, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, destaca la "gravedad" de los hechos. "Pudiera existir una relación sentimental entre el investigado y la menor, y todo ello con el propósito de obtener vídeos y fotografías de ella y mantener relaciones sexuales", indica en un auto, en el que señala que el sospechoso pudo utilizar aplicaciones "para el intercambio de fotografías y vídeos de contenido erótico en los que participa la menor".