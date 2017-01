El presunto yihadista detenido en Gran Canaria pasará hoy a disposición de la Audiencia Nacional

El presunto yihadista, detenido este martes por la mañana en el barrio de San Juan de la capital grancanaria, será trasladado a Madrid para pasar este mismo martes a disposición de la Audiencia Nacional. Así lo ha anunciado la delegada de Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, quien informó que continuará la investigación por parte de la Guardia Civil, que ha dedicado la mañana a registrar la casa del detenido, de origen marroquí, para determinar si se trata de un caso de radicalización individual o si tiene conexión con otros activistas islámicos.

Según los datos ofrecidos por Roldós, el detenido, que responde a las siglas A.Z., es un joven de 30 años de origen marroquí que fue arrestado a primera hora de la mañana por enaltecimiento del terrorismo yihadista en las redes sociales, tal y como explicó a los medios de comunicación la delegada. "Ahora se procederá al volcado de la información de los dispositivos que utilizaba para conectarse a internet, pero hasta que no se analice el material incautado no podremos saber si actuaba solo o no", señaló.

En cualquier caso, Roldós destacó la efectividad y profesionalidad de los agentes de la Guardia Civil. "Este es el resultado del seguimiento que se hace por la red desde que el Ministerio del Interior elevó en 2015 a 4 el nivel de seguridad por amenaza yihadista". Y recordó que desde entonces se han detenido en todo el país a 182 personas relacionadas con este tipo de terrorismo.

"Esta es una amenaza que no tenemos solo en España, sino en todo el mundo y por eso la detención de esta persona es una buena noticia", apostilló la delegada quien resaltó además "el valor primordial de la seguridad en Canarias donde la principal fuerza económica es el turismo".