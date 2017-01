Rastrean clínicas y consultorios para localizar a la madre del feto de Arico

El análisis forense de los restos del feto localizados en la mañana del pasado miércoles en la planta de tratamiento del PIRS de Arico se ha topado con una dificultad añadida y es el deterioro que presentaba el bebé. El cuerpo, de apenas dos kilos de peso aun tenía restos de pelo pero poco más.

La labor de calle del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granadilla será primordial para el esclarecimiento del caso. Por ello, se están cotejando las listas de parturientas atendidas en fechas recientes en los diferentes centros de salud de Tenerife, así como hospitales y, en particular aquellas mujeres que se encontraban en un avanzado estado de gestación. No obstante, las pesquisas se antojan largas, a no ser que la madre del bebé sufra alguna complicación médica y tenga que presentarse en un centro médico. La otra de las pistas proviene de las rutas de los camiones que recogieron la basura. Según fuentes del Instituto Armado ese día se contabilizaron cuatro camiones que provenían del norte y al menos siete desde el sur de la Isla. El cruce de estos datos con la de las fichas de embarazadas en los lugares de recogidas de basura servirán para estrechar el cerco. Apuntar que la colaboración de los facultativos que hubiesen atendido a futuras parturientas ayudaría al esclarecimiento del hecho. Con este hallazgo son tres los casos detectados en la mayor planta de tratamiento de residuos sólidos de Tenerife. Habría que remontarse al año 2013 para encontrar otro similar.