La Guardia Civil recoge muestras del incendio de Icod para determinar el origen

Los investigadores de la Guardia Civil se están encontrando con numerosas dificultades para tratar de determinar el origen del fuego que el miércoles acabó con la vida de una mujer en la Finca San Felipe, en la calle Cecilio Montes, en las proximidades de la Playa de San Marcos. Ayer, miembros de Criminalística de la Policía Judicial de la Guardia Civil llevaron a cabo la inspección ocular y recogieron muestras de ADN.

Aunque todavía no hay confirmación oficial de la identidad de la víctima hallada entre los escombros, podría tratarse de una indigente que vivía en Los Silos y que hace tiempo llegó a denunciar a su expareja por supuestos malos tratos, que actualmente está en prisión.

Los investigadores se encuentran con numerosas dificultades para analizar el origen del fuego, pues debido al estado en que se encontraba el cadáver no va a resultar tarea fácil. Señalar que ayer le fue practicada la autopsia al cadáver y será determinante el averiguar si tenía restos de humo en la tráquea, lo que indicaría que falleció por asfixia y que no fue una muerte producto de intervención de terceros. En este sentido, la tarea del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Puerto de la Cruz va a resultar fundamental para averiguar cuales fueron los últimos movimientos de la víctima, relación de amistades, ambiente en el que se movía, lo cual va a facilitar que los investigadores se decanten por una u otra hipótesis ya que hasta el momento de cerrar esta información los encargados del caso no descartaban ninguna, incluida una muerte de carácter violenta.