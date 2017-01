Una bombona de propano explosiona en Los Realejos

La explosión de una bombona de propano de una máquina de asfaltado ha causado la alarma entre los vecinos de Los Realejos. Los hechos tuvieron lugar la tarde de este miércoles 4 de enero a las 16:50 horas en una zona próxima al colegio Agustín Espinosa, en el barrio del mismo nombre.

Por fortuna, en el momento de la explosión no había operarios trabajando. No obstante, aunque no hay que lamentar daños personales, si se vieron afectadas inumerables cristaleras próximas al lugar.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Local, bomberos voluntarios y profesionales, Policía Nacional y Protección Civil, así como el SUC, coordinados desde elÁrea de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento realejero.

El protocolo de emergencia se desactivó a las 18:30 horas.