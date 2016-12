La Policía Nacional busca a un joven desaparecido hace una semana en Tejina, La Laguna

La desesperación comienza a cundir entre los familiares del joven Emilio José Melián García, de 29 años, vecino de Tejina, La Laguna, que desapareció de su domicilio el pasado miércoles 21 cuando su padre, Epifanio Melián logró hablar por teléfono, tal y como narró a la opinión de tenerife.

"Yo estaba jugando a las cartas y cuando regresé a casa aun no había llegado. Le pregunté a mi mujer y me dijo que lo había ido a buscar, pero que cuando llegó los compañeros le manifestaron que se había ido minutos antes. A partir de ese momento lo he estado llamando insistentemente y ya no me cogió el teléfono. El jueves ya me daba la señal como apagado. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando recibimos una llamada de la Policía Nacional de la capital tinerfeña donde nos decían que necesitaban ponerse en contacto con él ya que era testigo de un hecho acaecido en la estación de servicios de El Sobradillo. Al contarles que hacía días que no teníamos noticias de él nos recomendaron que denunciásemos".