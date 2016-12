Un matrimonio de Playa Blanca recibe una brutal paliza en un asalto en su casa

El matrimonio formado por María Victoria Santana (Ita) y Gregorio (Goyo) González ha sido víctima de un asalto y una brutal agresión en su vivienda de la calle Los Calamares de la localidad turística y residencial de Playa Blanca, en el municipio lanzaroteño de Yaiza. La mujer, hija de Salvador Santana -ya fallecido- propietario del restaurante Casa Salvador de Playa Blanca y pionero del turismo en el municipio, tiene unos 60 años y el hombre unos 68. Ambos fueron encontrados inconscientes y amordazados en el suelo junto a la caja fuerte de la vivienda a primera hora de la mañana de ayer por la trabajadora del servicio doméstico, quien avisó a los servicios de emergencia de lo ocurrido.

Ita y Goyo fueron trasladados en ambulancia al Hospital General de Lanzarote Doctor José Molina Orosa con múltiples contusiones en la cabeza, además de en la cara y en otras partes del cuerpo. Fueron ingresados en la UVI debido a su estado de gravedad fruto de la violencia empleada en la agresión. La pasada tarde un helicóptero los evacuó hasta el hospital Doctor Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria.

El empresario del sector de la restauración Torano Santana, hermano de Ita, aseguró que tanto su hermana como su cuñada están "bastante mal". La cara de Goyo, tal y como la describió Torano, "está irreconocible por lo morada e hinchada".

Se desconoce cuántas personas irrumpieron en el inmueble. Hasta el momento no se ha detenido a ningún sospechoso de los hechos. Tampoco se sabe la hora exacta a la que se produjeron, toda vez que la Policía Judicial de la Guardia Civil de Tías, que investiga lo sucedido, no ha podido entrevistar a las víctimas debido a su delicada situación de salud. Los datos que se puedan recabar en las primeras horas de la investigación son fundamentales para intentar dar con los autores y conseguir pistas que puedan llevar al esclarecimiento del suceso. Playa Blanca está conmocionada con lo que ha pasado y a la vez se extraña del asalto al inmueble de Ita y Goyo, "toda vez que es una familia trabajadora de toda la vida y que no acumula una fortuna. No sabemos por qué ha ocurrido esto", se preguntó el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Yaiza, José Antonio Rodríguez.