Los peligros de ser 'tofi'

La obesidad no es -solo- una cuestión de aspecto corporal y peso, sino de salud. En eso inciden otros expertos consultados, como la nutricionista Amil Viétez, que saca a la luz el caso de los tofi. Se trata de las siglas en inglés de Thin outside, fat insi, o lo que es lo mismo: delgado por fuera y gordo por dentro. Un estudio realizado en el Imperial College de Londres reveló que un alto porcentaje de la población delgada posee una elevada cantidad de grasa que rodea las vísceras (la más peligrosa para la salud). Esto quiere decir que el no tener un exceso de grasa subcutánea, no significa que estemos exentos de padecer enfermedades relacionadas con la obesidad, como el síndrome metabólico. La causa de este problema parece estar relacionada con un estilo de vida que en realidad es poco saludable, en el que se da mayor importancia al aspecto físico (lo importante es estar aparentemente delgado) que a la salud.