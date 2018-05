Nueva Zelanda, una oda a la naturaleza

la opinión de tenerife invita a sus lectores a dar la vuelta al mundo. Este es un nuevo reportaje del serial sobre la experiencia de un periodista tinerfeño, Fernando Palarea, que realiza una vuelta completa al globo junto al empresario Pablo Oramas y el viajero César Sar, para la realización de la segunda temporada del programa de viajes El Turista. Visitarán más de 50 países de los 5 continentes en 14 meses. Esta vez visitamos la naturaleza privilegiada de Nueva Zelanda.

Descubrir nuestras antípodas es uno de los sueños de cualquier viajero. El punto más alejado de nuestro hogar siempre supone un aliciente, máxime si se trata de uno de los últimos territorios en ser habitados en nuestro planeta: las islas que conforman Nueva Zelanda. Esta tierra de naturaleza abrupta y vastas extensiones de rincones prácticamente vírgenes es sinónimo de inmensidad, aire puro, rutas salvajes y paisajes de ensueño. Pensar en el país de los kiwis -como se le llama cariñosamente a los neozelandeses- es imaginarse perdido en una carretera con tu caravana, desconectado, disfrutando de paisajes que quitan la respiración y sin darse cuenta de cómo el tiempo pasa en pleno remanso de paz.

Durante dos semanas recorreremos el hogar de los maoríes en busca de historias para la segunda temporada del programa de televisión de viajes El Turista, y sí, lo haremos en caravana, que es el mejor modo para desplazarse por estas islas y, sobre todo, poder deleitarnos, de sol a sol, con la belleza natural que Nueva Zelanda nos ofrece, antes de escoger que idílico lugar será el cuadro que nos dé la bienvenida al despertar. Comenzamos la ruta por la isla Sur de Nueva Zelanda, la más exuberante, montañosa y con una vegetación más frondosa. Asombra con sus inaccesibles fiordos, cumbres de nieves perpetuas, brillantes lagos y playas kilométricas que nos hacen sentir insignificantes.

Con la casa a cuestas

Desde Christchurch, la segunda ciudad más grande del país y que padeció un gran terremoto en 2011 que acabó con su arquitectura neogótica, nos dirigimos con la casa a cuestas hacia el sur. Conduciendo por las carreteras de Nueva Zelanda uno se siente protagonista de una película en el que siempre aparece un paisaje de fábula al mirar por el retrovisor, con la tranquilidad de estar en la nación menos corrupta del mundo, según datos de la Transparency International. No es de extrañar que desees parar cada pocos kilómetros. Y es que en cada curva se abre un nuevo escenario, un nuevo paisaje de postal, y si no seguramente serán los curiosos buzones de los neozelandeses, dotados de gran creatividad, los que te llamarán la atención. Ya en la primera temporada César descubrió que cazar buzones se convierte en una práctica habitual mientras sumas kilómetros. Cualquier cosa utilizan los 4 millones de habitantes que se han establecido en estas islas para recibir su correspondencia: microondas, piezas de motor, barriles de cerveza o buzones con forma de animales. Una curiosidad tan arraigada a la idiosincrasia de esta zona del mundo que no volverá a faltar en esta nueva edición de El Turista.

Nueva Zelanda posee un amplio abanico de parajes naturales con una flora y fauna silvestre únicas en el mundo. No es de extrañar que ya sea en sus montañas, en sus valles o en sus playas se encuentren lugares únicos que jamás hayas visto. Como la formación que encontramos en Waitaki, con unas imponentes rocas de piedra caliza erosionadas que están esparcidas de forma natural en una ladera. Estas milenarias rocas, entre 1 y 10 metros de ancho, se asemejan a enormes elefantes, por lo que han sido designadas como las Elephants Rocks, y fueron escogidas como el lugar de filmación de las escenas del territorio de Aslan en Las Crónicas de Narnia.

Pero no sólo en los valles o montañas encontraremos formas geológicas que llamen nuestra atención. Los cantos rodados de la costa neozelandesa nos adentran en un entorno lleno de misticismo. Un fenómeno geológico alrededor del cual recitaban los maoríes sus leyendas, peticiones y cánticos. La playa de Koekohe posee una alta concentración de piedras cuánticas que se formaron hace 65 millones de años en un proceso parecido a la génesis de las perlas. Algunas de estas piedras, conocidas como Los huevos de dragón, pueden llegar a pesar 7 toneladas y medir más de 2 metros de diámetro. Con la marea baja se convierte en un escenario perfecto para los amantes de la fotografía o como en nuestro caso de la televisión.

Como también lo son las Pancake Rocks, una importante atracción turística situada en el Dolomite Point, formada por una región caliza muy erosionada junto al mar, que cuando la marea está alta, por el vaivén de las olas, favorece la entrada del agua por una cavidad con gran presión, dando lugar a una explosión de agua de varios metros. Unos géiseres marinos que te obligan a detenerte, con sus columnas de agua que se disparan al cielo, junto a esta pila gigante de rocas que se asemejan a las deliciosas tortas pancakes.

En Nueva Zelanda, tal como pasa en Islandia o Malvinas, hay más ovejas que personas y poder filmar el proceso de cómo se trasquilan era una ocasión que no podíamos desaprovechar. Poder dar a conocer estos métodos de producción, que muchas veces obviamos, refuerza el cariz divulgativo al programa, y supone un reconocimiento a los primeros eslabones de estas cadenas mercantilistas, en este caso, a los ganaderos. El cariño con el que cuidan a estos ovinos no desaparece en ningún momento pese a tener que trasquilar el mayor número posible de ovejas en el menor tiempo posible. Con una máquina de cortar cabello rasuran a los animales que van llegando hasta su particular barbería, y posteriormente las marcan antes de devolverlas, diferenciadas por grupos dependiendo de su propietario, frescas y preparadas para las temperaturas del verano, al resto del rebaño.

Capital de la adrenalina

El lago Wakatipu y los montes Remarkables son el magnífico telón de fondo de la capital mundial de la adrenalina: Queenstown. Parada obligatoria para los amantes de los deportes de aventura, esta ciudad que nació de la fiebre del oro hoy vive del turismo que se genera alrededor de estas actividades extremas: paracaidismo, ala delta, esquí, jumping, motos de agua, navegación, excursiones a caballo, alpinismo, coronar sus altos picos? Cualquier excusa es buena para soltar tensiones en plena naturaleza. César Sar, apasionado de estos retos, tenía marcado en rojo en su calendario la visita a Queenstown, para repetir la experiencia de paracaidismo de la primera temporada. Cuando se abre la puerta del avión para saltar al vacío te preguntas si estás haciendo lo correcto pero cuando caes a más de 200kilómetros por hora durante casi un minuto te sientes libre como un pájaro y deseas que aquello no termine nunca. Pero no fue suficiente. También se animó con una actividad en las aguas de Queenstown, introduciéndose en una embarcación submarina con forma de tiburón que alcanzaba grandes velocidades mientras hacía giros bajo el agua y salía a propulsión con grandes saltos.

Dejamos atrás Queenstown y nos dirigimos al Parque Nacional de los Fiordos, en la costa occidental de la Isla Sur. El mar de Tasmania penetra hacia el interior a lo largo de 15 kilómetros, flanqueados por acantilados y elevados picos, y cuentas de cascadas que brotan de la época de lluvias de una de las regiones más fluviales del planeta. Sin duda, la joya del parque nacional es Milford Sound, un paraíso de cascadas y precipicios. El único fiordo accesible por carretera en Nueva Zelanda cautiva incluso al viajero más experimentado, llueva, truene, haga un sol de justifica o fuertes vientos.

Sus abruptos acantilados, -con precipicios de más de 1.200 metros-, las numerosas cascadas -producidas por los casi 7.000 milímetros de agua de lluvia al año-, sus densas selvas tropicales y, sobre todo, el sonido del agua son sobrecogedores. La mejor manera de recorrerlo es en una excursión en crucero por sus aguas, lo que te permitirá introducirte en el corazón de este Patrimonio Mundial de la Unesco, con vistas inigualables.

Excursión a los fiordos

Los pastos dorados rodeados de empinadas piedras que en su día albergaron un glaciar, en Eglinton Valley; los reflejos de las montañas en el agua, como si fuera un espejo, de Mirar Lakes y la aventura de atravesar el Homer Tunnel son un añadido a la excursión a este fiordo que durante muchos años permaneció secreto. Milford Sound es un lugar único, inigualable, pero en este país que hace una oda a la naturaleza en cada rincón es habitual encontrar escenarios irrepetibles. También lo son los glaciares Frank Josef y Fox, dos ríos de hielos únicos en el mundo por su proximidad al océano. Este regalo de la naturaleza, de cuevas y cascadas de hielo, está a tan sólo 20 kilómetros de la costa y le convierte en uno de los glaciares más destacados del planeta.

Un barco desde Picton nos trasladará por el estrecho de Cook hasta la capital de Nueva Zelanda, Wellington, punto de partida de nuestro recorrido por la cinematográfica Isla Norte. Las maravillas naturales de esta región han cautivado a varios directores de cine que han coincidido en que este impresionante y mágico plató al aire libre era el escenario ideal para sus superproducciones. La próxima entrega es obligada para los amantes de la Tierra Media. Seguro que seguirás comprobando el porqué compensa cruzar medio mundo para llegar a las costas de Nueva Zelanda.