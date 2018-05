El rock legendario de la banda británica Status Quo llega hoy al pabellón Santiago Martín

El pabellón Santiago Martín de La Laguna acoge hoy, a partir de las 21:00 horas, la primera de las dos actuaciones de la banda británica Status Quo en Canarias. El legendario grupo de pop-rock recala en el Archipiélago en medio de una intensa gira que le lleva por algunas de las principales ciudades europeas. Esta cita en el recinto lagunero contará también con la participación como telonero de Therapy Break. Las entradas, además de en las mismas taquillas del Santiago Martín, se pueden adquirir en www.tomaticket.es y www.ticketbell.com.

Previo a su llegada a las Islas Canarias, el líder de la formación británica, Francis Rossi, adelantó que en estos conciertos sonarán algunas de las canciones que les llevaron hasta grandes cotas de fama mundial, tales como Caroline, Down Down, Rockin' All Over The World o Whatever You Want, entre otras, además de otros temas menos conocidas por el público general.