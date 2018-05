El Consejo Social avala las cuentas de la Universidad, con un 30% de subida

El Consejo Social de la Universidad de La Laguna (ULL) ha aprobado en el pleno las cuentas correspondientes al ejercicio 2017, que ascendieron a 182.977.703 euros, lo que supuso un incremento del 29,62%. De esta forma, se valoró la excelente gestión de la gerencia de la institución universitaria con respecto a la formulación de las mismas.

El órgano académico dio el visto bueno a la firma de la Magna Charta Universitatum, documento que unifica los principios y valores de más de 350 universidades en todo el mundo. Esta iniciativa nació a raíz de la celebración del 900 aniversario de la Universidad de Bolonia con el fin de crear un contexto internacional favorable de intercambio de conocimientos y trabajar para que los estudios universitarios lleguen a la sociedad correctamente.

Además, por otro lado, se aprobó la incorporación de la ULL a las asociaciones Compostela-Group of Universitatis, Asociación Columbus, Hispanic Association of Colleges and Universities, con la finalidad de fomentar la cooperación entre universidades y a su inscripción en la Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Educación Permanente y a la Red Europea para la Implementación del Convenio Europeo del Paisaje, Uniscape.