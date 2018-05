"Podemos aprender sobre las enfermedades a través de las momias"

Niels Lynnerup es profesor y jefe del Departamento de Medicina Forense en la Universidad de Copenhague. Su especialidad es el estudio de restos momificados de la Edad del Hierro en el norte de Europa y, en concreto, de las llamadas momias de pantano o "bog bodies" en inglés, que son cadáveres humanos preservados naturalmente en humedales cuyas condiciones inusuales de falta de oxígeno, acidez y temperatura, permiten la conservación de piel y órganos. Este investigador danés también ha estudiado en profundidad las momias de la Cultura de Thule en Groenlandia y es uno de los miembros del Comité Científico del Congreso Extraordinario de Estudios sobre Momias, que se celebra esta semana en Tenerife.

¿Qué podemos aprender de las momias a través del estudio fo rense?

Podemos aprender sobre las enfermedades: sobre cuándo las adquirimos y sobre cómo se desarrollaron. También podemos aprender cómo las enfermedades reflejan los cambios en nuestra vida: desde cazadores hasta pastores y agricultores.

Una de sus especialidades es el estudio de los cuerpos de pantano. ¿Qué sabemos de este tipo de momias y qué nos queda aún por averiguar?

Los cuerpos pantanosos datan muy específicamente de entre el 500 a. C y el 200 d. C, en la Edad del Hierro en el Norte de Europa, y son el resultado de sacrificios humanos. Las momias son húmedas, muy flexibles y suaves cuando se encuentran. Hemos aprendido mucho sobre el sacrificio humano a través de su estudio. Podemos ver cómo, por ejemplo, les cortaron la garganta o cómo fueron ahorcados. En los próximos años me gustaría, sobre todo, descubrir de dónde provienen los cuerpos de los pantanos geográficamente.

También ha estudiado en profundidad las momias de la cultura Thule en Groenlandia. ¿Cómo son estas momias y qué hemos aprendido a través de ellas?

Estas momias están "liofilizadas", es decir, secadas por congelación. Reflejan la vida en ambientes árticos muy crueles y duros. Sobre todo, encontramos momias de mujeres y niños, probablemente, debido a que, si el cazador no regresaba a tiempo con la carne, acababan muriendo de hambre. También hemos aprendido que tenían un sentido artístico altamente desarrollado, así como sobre la utilidad de la ropa y sobre su estilo de vida.

¿Cuáles han sido los avances más significativos en el estudio de momias en los últimos 25 años?

Principalmente, uno de los avances más significativos en los últimos años ha sido el desarrollo de técnicas de estudio del ADN y de imagen. La implicación más importante de estas técnicas en el estudio forense de momias es que, mediante las imágenes, no destruimos estos especímenes

¿Y cómo ve el futuro de la investigación en momias?

En el futuro, uno de los desarrollos que, sin duda, jugará un papel decisivo en este campo es el de la proteómica, el estudio de otras biomoléculas además del ADN.