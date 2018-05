63.057 personas padecen psicosis y 21.019 sufren de esquizofrenia en Canarias

63.057 personas padecen psicosis y 21.019 esquizofrenia en Canarias, datos que se han hecho públicos con motivo del Día Mundial de la Esquizofrenia, que tendrá lugar mañana 24 de mayo. Las principales entidades de salud mental de España se han unido para solicitar a la Administración más recursos para redefinir el abordaje de la psicosis, una enfermedad mental que afecta a más de un millón de españoles..

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la conveniencia de un abordaje precoz y preventivo dirigido a las poblaciones de alto riesgo.

En el caso de Canarias, según Proyecto VOZ, un estudio que recoge de forma directa la opinión de 5.205 personas con esquizofrenia/psicosis y su entorno más cercano, un 34% de los pacientes canarios considera que el tratamiento médico no llegó en el momento adecuado, un 38% no sigue ningún tratamiento psicoterapéutico y un 28% no sigue ningún programa de rehabilitación.