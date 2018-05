A través de la aplicación Flair Flights (Android, iOS) es posible dibujar en un mapa todos los vuelos llevados a cabo -tanto los del último verano como los de toda una vida-. La plataforma recoge los datos de los viajes en avión y los traza sobre un globo terráqueo. Además, ofrece el cálculo de horas de vuelo de cada usuario a lo largo de su vida. La herramienta que hubiera hecho feliz a George Clooney en Up in the air.