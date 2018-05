La Marea Blanca por la sanidad pública exige la dimisión del consejero Baltar

La Marea Blanca que ayer se manifestó por las calles del centro de Santa Cruz de Tenerife en defensa de la sanidad pública centró sus críticas en la figura del consejero del área del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar. Contra Baltar se escucharon la mayoría de consignas que gritaron las menos de mil personas que se sumaron a la convocatoria en la capital tinerfeña, una cifra sensiblemente por debajo de las registradas en las últimas concentraciones en la ciudad, como, sin ir más lejos, la que se organizó semanas atrás para exigir unas pensiones dignas.

"¡Baltar, dimite, el pueblo no te admite!"; "¡Baltar, Baltar, no nos hagas calentar"; y "Baltar, Baltar, como te gusta concertar", fueron tres de los lemas que se dirigieron contra el consejero de Sanidad del Ejecutivo autonómico en el recorrido desde la céntrica plaza Weyler hasta la plaza del Príncipe. Y entre las críticas mayoritariamente dirigidas al representante del Gobierno regional se colaba el lema de la manifestación: "La salud es un derecho, no un negocio".

Al finalizar el recorrido, en el que además del presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública Canaria, Guillermo de la Barreda, estuvieron también representantes de la política como la exvicepresidenta del Ejecutivo Patricia Hernández o la senadora Olivia Delgado, ambas socialistas, se leyó el manifiesto en que se exigió la dimisión de Baltar. La Marea Blanca achacó al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias un pretendido afán privatizador e incluso lo acusó de nepotismo por supuestamente favorecer a la empresa en la que trabajaba antes de su llegada al Ejecutivo autonómico con un incremento de las concesiones de servicios a su favor. Los manifestantes, muchos de ellos del ámbito sindical -destacaban especialmente las muchas banderas de Intersindical Canaria pero también se coló alguna comunista de la hoz y el martillo e incluso una estelada, la bandera independentista catalana-, denunciaron, en definitiva, que el actual Gobierno regional ha incrementado sensiblemente el gasto en la sanidad concertada. "Ante un deterioro nunca visto en la salud de la población canaria, se requiere una respuesta contundente", reza el manifiesto que se leyó en el templete de la plaza del Príncipe ante unas 500 personas.

Medidas

La plataforma Marea Blanca, que al margen de las concentraciones en las dos capitales de la Comunidad Autónoma -en paralelo a la de Santa Cruz de Tenerife se desarrolló otra en Las Palmas de Gran Canaria-, convocó movilizaciones en Lanzarote y Fuerteventura, insistió en la necesidad de, a su juicio, derogar las leyes y demás normas de rango inferior que contribuyan a promover las privatizaciones en el ámbito sanitario. Además, la plataforma en defensa de la sanidad pública también exigió el fin de la política del copago, la revisión de los conciertos con el sector privado -en Canarias los hay que incluso se suscribieron antes del advenimiento de la democracia a España-, una dotación adecuada de infraestructuras sanitarias -con la finalización de los hospitales comarcales y la mejora de las urgencias en primer lugar- y la recuperación de los puestos de trabajo perdidos durante la crisis.

"Canarias necesita una ley de salud y sanidad públicas que sustituya a la obsoleta Ley de ordenación sanitaria, y un plan de salud que se centre en evaluar las desigualdades y el impacto de todas las políticas, con suficiente financiación y que sea, además, un instrumento de participación de los profesionales y la ciudadanía en la planificación y gestión", dice el manifiesto.