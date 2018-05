Manuel Jorge: "Ya no se piensa que la FP es para los que tienen dificultad en los estudios"

Manuel Jorge Pérez, director general de Formación Profesional y Educación de Adultos del Gobierno canario, cree que la FP ha conquistado un lugar propio en los itinerarios educativos del Archipiélago y ya no aparece como una opción residual, encaminada a los estudiantes que no tengan capacidad para afrontar unos estudios universitarios. "Se está eliminando aquello de que el que tiene dificultad en los estudios que vaya a FP y el que no, a la universidad. Son ideas que se están olvidando", afirmó.

Así, el empeño de su departamento es visibilizar la Formación Profesional como un umbral formativo especialmente bien conectado con el mercado de trabajo. "Queremos hacernos visibles, que se vea que la FP tiene futuro, que mucha demanda del mercado de trabajo es a día de hoy para los titulados de ciclos", añadió Jorge Pérez. Esta labor promocional busca estimular la demanda de los estudiantes, para ir aproximando el peso específico de la FP dentro del sistema educativo canario al que tiene en países como Alemania.

Además, Formación Profesional y Universidad no son necesariamente itinerarios educativos excluyentes, pueden ser complementarios, como señala el director general: "Hay alumnos que terminan la FP y pasan luego a la Universidad. Y también se da el caso inverso, el de alumnos que han finalizado sus estudios universitarios y pasan a un ciclo de grado superior a completar su formación práctica". La máxima que debe regir la formación, y que Manuel Jorge repite a los estudiantes de cualquier itinerario, es que "hay que hacerse atractivo para las empresas".

En esta línea de conectar el tejido empresarial y sus demandas con la formación se asienta la FP dual, una opción que combina los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación. Así, los ciclos de FP dual se realizan en régimen de alternancia entre el centro educativo y la empresa, con un número de horas o días de estancia de duración variable entre uno y otra. Es, uno de los vectores claves en la política que promueve la Consejería de Educación canaria. "Desde que hace cuatro años dimos los primeros pasos, cada vez son más los centros que presentan proyectos para dar ciclos en dual y cada vez tenemos más alumnos en dual", señala el director general de FP, que pone en valor esta opción por lo que tiene de "formación mucho más completa del alumnado". Jorge aclara que la FP dual " no es una formación de prácticas, sino que es dar en los centros de trabajo parte de lo que se da en las aulas".

Como opción innovadora, la FP dual está aún a la espera de una regulación específica, que ya está en preparación. "El Ministerio de Educación plantea un Real Decreto sobre dual, del que en junio conoceremos el documento básico., Somos conscientes de que es una formación fundamental. Cuanto más permanezca el alumno en los centros de trabajo, la cualificación será más compleja", añade.

Finalmente, señala la necesidad de un "trabajo en conjunto entre las administraciones de Educación y de Empleo. Además, hay que enlazar a todos los sectores económicos y las consejerías porque ahora casi todo tiene relación con la relación profesional. Debe haber una relación constante con las empresas".