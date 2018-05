Nueve vinos de la Familia Torres obtienen más de 90 puntos en la guía Parker

Luis Gutiérrez, el catador del célebre crítico de vinos Robert Parker para España, otorga más de 90 puntos a nueve de los vinos que elabora la Familia Torres en Catalunya, según las últimas calificaciones publicadas a finales de abril en The Wine Advocate. En su informe Spain: Highlights from Cataluña, Gutiérrez reconoce que "todos los vinos catados han sido recomendados y la calidad media es mejor que nunca".

Los nueve vinos de la Familia Torres recomendados en dicho informe son Santuari de la Rosa 2016, DOQ Priorat. 94-95 puntos Parker; Mas La Plana 2013, DO Penedès. 93+ puntos Parker, y a las añadas 2012 y 1982 les otorga 93 puntos; Perpetual 2015, DOQ Priorat. 93 puntos Parker, y a Perpetual 2014 recibe 92 puntos; Forcada 2016 (vino experimental). 92+ puntos Parker, y la añada 2015 la ha puntuado con 91 puntos; Purgatori 2014, DO Costers del Segre. 92 puntos Parker; Reserva Real 2012, DO Penedès. 92 puntos Parker; Milmanda 2013, DO Conca de Barberà. 91+ puntos Parker. Para Gutiérrez, la añada 2013 "parece más joven, más vibrante y con la madera mejor integrada que la 2014", a la que le concede 90+ puntos.

Salmos 2015, DOQ Priorat. 91 puntos Parker. Este es el segundo vino de la bodega de la Familia Torres en el Priorat, elaborado con cariñena, garnacha y syrah. Esta añada "muestra más finura y frescura que la 2014, y también hay más intensidad y complejidad", comenta Luis Gutiérrez. Salmos 2014 obtiene 90 puntos. Fransola 2016, DO Penedès. 90+ puntos Parker. Elaborado 100% con sauvignon blanc, procede de una de las zonas más altas del Penedès para mantener la frescura del vino. Según el catador "es una añada vibrante y equilibrada".