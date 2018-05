El TSJC reconoce a una enfermera embarazada de la Isla la prestación por riesgo

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido una sentencia en la que se reconoce el derecho de una enfermera embarazada a la que le sea reconocida la situación de riesgo durante el embarazo y al pago de las prestaciones correspondientes durante su baja.

El Sindicato de Enfermería (Satse) mostró su satisfacción por esta nueva sentencia contra la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), cuya demanda ha sido desestimada por el TSJC, que le condena al pago de las costas del recurso.

Para la secretaria provincial de Satse Tenerife, Ramona Mendoza, "esta sentencia es un nuevo paso en la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras, como es el caso de las profesionales de enfermería, y un nuevo toque de atención a la Mutua por interpretar a su conveniencia la legislación vigente en materia de prevención".

El Sindicato de Enfermería recordó que ha presentado una serie de demandas frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, la MAC y el Servicio Canario de la Salud (SCS) como reclamación de las prestaciones por riesgo durante el embarazo de varias enfermeras.

En este sentido, explicaron que a pesar de su situación de riesgo y ante la imposibilidad de adaptar su puesto de trabajo, la Mutua "ha querido abocar a estas profesionales a una situación de incapacidad temporal, quitándoles el derecho a percibir el cien por cien de su salario".

"La sanidad canaria cuenta con una gran plantilla de mujeres profesionales y el riesgo derivado del embarazo y la lactancia se debería tener muy en cuenta en la determinación de los puestos de trabajo", indican desde el Satse, que añade que el SCS "ya reconoció que no existen puestos adaptados y la Mutua se dedica a rechazar de forma arbitraria los permisos por riesgo de las profesionales embarazadas".

Mendoza indicó que las profesionales "no deberían ser las víctimas de esta situación". "No tendrían que estar luchando por sus derechos frente a la MAC, la entidad encargada de autorizar o no, la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo", apostilló. El Sindicato explicó que en todos los casos denunciados, ha sido la enfermera embarazada la que ha solicitado la adaptación del puesto de trabajo para estar exenta de riesgos.