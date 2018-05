Blahnik abre su retrospectiva en el Museo Bata del Zapato de Toronto

El artista palmero Manolo Blahnik, uno de los creadores de zapatos más reconocidos en todo el mundo, ha asistido en Toronto a la presentación de la exposición Manolo Blahnik: El arte del zapato en el Museo Bata del Zapato de la ciudad canadiense.

La exposición, que ya se ha mostrado en Milán (Italia), San Petersburgo (Rusia), Praga (República Checa) y Madrid, estará abierta al público en la ciudad canadiense desde el 16 de mayo de 2018 hasta al 6 de enero de 2019.

En declaraciones a la agencia Efe, Manolo Blahnik (La Palma, Islas Canarias, 1942) dijo que la presencia de la retrospectiva sobre su obra en el Museo Bata del Zapato de Toronto es algo "estupendo, fantástico".

"El Museo Bata tiene una de las mejores colecciones privadas del mundo. La señora Bata nos había invitado hace tiempo pero antes la exposición estuvo en Milán, San Petersburgo y Praga, las ciudades que más me gustan, junto con Madrid, a la que adoro", explicó el diseñador de calzado.

Blahnik reconoció que hasta ahora no tenía una gran relación con Toronto "pero me gusta mucho la gente de aquí, las personas que están saliendo, que están haciendo cosas interesantes. Me gusta mucho", añadió.

La comisaria de la exposición, la española Cristina Carrillo de Albornoz, explicó a Efe que la elección de la ciudad de Toronto y el Museo Bata como el punto del cierre de la muestra del artista español fue fácil.

"Es el museo de zapatos más importante del mundo y aquí van a entender mucho mejor que nadie la idea de esta exposición, que va mucho más allá de la moda", declaró Carrillo de Albornoz.

"Lo que Blahnik realiza es puro arte. Cada zapato podría verse como una escultura. Este hombre empezó su carrera con la pintura y llegó a los zapatos como podía haber llegado a cualquier otra cosa. Es su forma de expresión. Ha creado un lenguaje único. Y todo esto lo entienden en un museo como Bata", añadió la comisaria de la exposición.

Carrillo de Albornoz, que ha sido comisaria de exposiciones sobre creadores como el famoso arquitecto español Santiago Calatrava o el pintor y renombrado escultor colombiano Fernando Botero, reconoció que tan pronto como penetró en el mundo de Bahnik apreció su genialidad.

"Este hombre es un genio y creo que así tiene que reconocerse. Y la idea es una exposición en la que, mostrando los zapatos, la gente pudiera entender que va mucho más allá de la moda. Son un objeto de arte", dijo.

La muestra exhibe más de 200 zapatos y casi un centenar de dibujos de Manolo Blahnik, cuya fama se acrecentó mundialmente cuando la actriz norteamericana, Sara Jessica Parker, confesó su admiración por los "Manolos", como se conocen popularmente a sus zapatos, en la popular serie televisiva Sexo en Nueva York.

De la exhibición, Cristina Carrillo de Albornoz destaca determinadas creaciones, como la colección que Blahnik realizó para la película de Sofia Coppola, Marie Antoniette; el de Alejandro Magno, que califica de "repera"; los basados en el cine de Luchino Visconti; y un zapato que está inspirado en la cama de Felipe II.