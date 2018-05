Los fisioterapeutas reclaman menos conciertos privados y más presencia en hospitales

El presidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias (COFC), Santiago Sánchez, denunció ayer ante la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias que el Gobierno de Canarias está empleando los conciertos de rehabilitación con entidades privadas para ofrecer servicios del Sistema Canario de Salud "como un sustituto, y no como un complemento" al servicio que ya prestan los fisioterapeutas en plantilla de la sanidad pública canaria.

Sánchez planteó a los diputados del Parlamento que en la actualidad la plantilla del Servicio Canario de Salud incluye poco más de 200 fisioterapeutas (lo que supone un ratio de un fisio por cada 10.000 habitantes, cuando lo recomendado es 1 por cada 1.200), y que éstos realizan al año, aproximadamente, 750.000 sesiones de rehabilitación con pacientes. Si bien el Gobierno de Canarias afirma que a través de conciertos se han realizado en el año 2016 aproximadamente 1.000.000 de sesiones, el Colegio de Fisioterapeutas afirma que esa cifra "es tres veces más baja que la que nosotros consideramos se está realizando en la realidad".

A través de conciertos, explicó, el Gobierno de Canarias admitió en su memoria de 2016 haber realizado cerca de 85.000 tratamientos de rehabilitación (con una media de 37 sesiones por tratamiento), lo que supondría superar los 3.100.000 sesiones en centros concertados. "No nos interesa entrar en un baile de cifras con el Gobierno, pero sí dejar claro que es evidente que en la actualidad se subcontratan muchos más servicios que los que se hacen con personal propio, y eso debe cambiar".

La demanda del COFC es que se estabilicen con plaza fija la mitad de los fisioterapeutas del SCS, que aún no la tienen, y por otro, que se aumente la plantilla para que se puedan ofrecer mejores servicios, se creen más unidades de fisioterapia en los hospitales canarios y que en Atención Primaria aumente el número de servicios de fisioterapia, ya que aún se está muy lejos de la recomendación internacional de disponer de una unidad de fisioterapia en Atención Primaria por cada 25.000 habitantes. De hecho, recordó Sánchez, hay ZBS como la de Agüimes, Ingenio, Telde-Calero, San Gregorio, San Juan y Valsequillo que suman 127.000 personas y no disponen de una sola unidad de fisioterapia en Atención Primaria. En Tenerife sucede algo similar en el sur de la isla, donde no hay unidad en Atención Primaria que cubra los municipios de Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje (67.000 habitantes) o los de la zona de Arona (Costa I y Costa II, que suman 53.000 habitantes más).