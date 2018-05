Omayra Cazorla se ha convertido en un fenómeno a nivel nacional con un vídeo viral dirigido a Amancio Ortega, el dueño de Zara, en el que llamaba la atención sobre la ausencia de las tallas XXL en estos comercios. La humorista tinerfeña, que dio las gracias al empresario por introducir más prendas grandes en sus catálogos, respondió a las preguntas de los lectores de la opinión de tenerife y La Provincia en un chat que tuvo lugar este lunes.

Cazorla reconoce que "no esperaba tanta repercusión" y que "ya son numerosas las personas que me insisten en otros aspectos con respecto a la misma idea: modificar o intentar hacer llegar. Pero por ahora estamos en el primer peldaño". Ante la pregunta de si tiene pensado hacer más vídeos sobre el tema, Cazorla responde que "depende. Si salen los ansiados pantalones, algo tendré que decir".

El vídeo, que se hizo viral casi inmediatamente, nace, según la protagonista, "desde la indignación en primera persona. Pero qué duda cabe, que somos bastantes los que pedimos lo mismo". Y añade que a Amancio Ortega le diría, si se lo encontrara, que "no se tome a mal y no se descontextualice el mensaje. Es claro y sencillo. Lo animaría a llevarlo a cabo. Es una, de las muchas, que le harán. Aunque ésta haya tenido esta repercusión".

La humorista opina que las multinacionales no hacen tallas más grandes "por cuestión de políticas internas de cada empresa. Siempre con el subrayado del concepto de belleza que tenemos y el canon que nos persigue. Deberíamos romper con eso de una vez".

Omayra reconoce que sus vídeos los acaba con un " loquehay" porque "es una manera muy nuestra de aceptar la realidad tal y como venga o como la creas. Es el comienzo para el cambio que cada uno necesite pero siempre mirando de frente". En cuanto a sus próximas citas, Cazorla señala que este sábado estará en el Auditorio de Gran Tarajal de Fuerteventura y durante las siguientes semanas irá anunciando en su página del Facebook y en Instagram las fechas de veranos, pero viajará por todas las islas. Omayra reconoce que "siempre quise ser actriz, se me cruzó la comedia y me enamoré. Aunque mi primera pasión es mi mujer, digamos que le pongo los cuernos con los monólogos. Pero ella lo sabe. Es un contrato discernido".

La humorista reconoce que acepta es éxito como lo que es, "una reivindicación creada desde el humor que como fin tiene el objetivo de llegar. Sin más. Siento mucho el cariño de la gente y me siento muy agradecida por ello".

Inseguridades

Opina Cazorla que los límites del humor "los pone cada uno por miedos e inseguridades. También por la ley. También por el concepto con el que cada sociedad sople con fuerza acerca de temas candentes y dolorosos instaurados. Pero es humor, si bien es comedia, depende del receptor, de cómo se encaje".

En el chat hubo quien cuestionó su actitud. Ante la pregunta: "no crees que haces un flaco favor a las personas que deben ponerse a dieta por salud?", la humorista responde: "el pueblo no es tonto. Cada uno sabe lo que le conviene en cada momento. No podemos obviar que también hacen daño los cánones establecidos que tampoco son los correctos". Y sobre su humor "zafio" y "vulgar", Cazarla subraya que hay que verla en directo porque "los vídeos, no son un todo. Reconoce que el programa En otra clave le ha enseñado "un aprendizaje con respecto al trabajo en grupo y conmigo misma". En este oficio, nunca se deja de aprender. Me siento muy feliz por haber estado esta temporada con ellos, para mí son referentes". Porque "yo sí creo que el arte puede cambiar el mundo", finalizó.