Villa Tortilla, el rey del plato español se franquicia

Villa Tortilla reinventa las recetas tradicionales de la gastronomía española, como es el caso de la tortilla, las croquetas o el gazpacho, para darle un plus de valor con una materia prima de calidad producida en Canarias. Estos son los principales ingredientes de Villa Tortilla, una de las tres iniciativas empresariales que han ganado los premios concedidos en la IV edición del Foro de Emprendedores Philip Morris- la opinión y La Provincia, y que pretende convertirse en la primera franquicia que pondrá en valor la cocina de España a través del nuevo concepto Fast good food.

Así lo explicó ayer Oscar Dayas, chef asesor y creativo gastronómico de Villa Tortilla, un proyecto de profesionales jóvenes que arrancará en el mes de junio con la apertura del primer restaurante en la capital grancanaria y el firme propósito de convertirse pronto en un original modelo de franquicia.

"Lo que buscamos es un modelo de la gastronomía marca España, a través de productos canarios, y hacerlo fanquicia. Partimos del rey de nuestra cocina, la tortilla, que abandera nuestro proyecto, y la acompañamos con otros invitados como la sopa fría (salmorejo, gazpacho o ajoblanco), las croquetas, una ensaladilla rusa especial o incluso los churros", indicó. "En cuanto a la tortilla, la idea es rotar la oferta según los productos de temporada, aunque prevemos unas 12 diferentes".

El proyecto surge de la necesidad, detectada por sus autores, de impulsar las bondades de la gastronomía española, con productos de calidad, dentro y fuera del país.

"Haciendo turismo por España y por Europa, caminando por las zonas comerciales, hemos detectado esas carencias de la marca España como concepto de franquicia de fast food, y hemos optado por un proyecto que queremos llamar fast good food, basado en ese elemento de comida rápida pero con productos de calidad. Para ello hemos apostado por las estrellas de la gastronomía española a nivel de conocimiento internacional como puede ser las croquetas, tortilla, salmorejo, churros, y todo con el hilo conductor de nuestros productos canarios, de la tierra", indicó Dayas.

Con un desarrollo muy creativo, donde el concepto de salud y sostenibilidad está muy presente, esta iniciativa empresarial empezará a caminar a principios del próximo mes de junio, con la apertura del primer restaurante Villa Tortilla, en concepto de franquicia, en la calle Numancia, en Guanarteme, junto a la playa de Las Canteras. "Una zona que entendemos que por turismo, buen clima, y comodidad de paso al ser peatonal, es idónea para iniciar nuestro proyecto", apuntó el chef.

El objetivo es abrir el segundo establecimiento franquiciado en menos de un año, en la zona de Vegueta-Triana; y a partir de ahí lanzarse al mercado nacional con la apertura de la tercera franquicia en capitales como Madrid, Barcelona o Valencia. "Es un proyecto ambicioso con el que pretendemos exportar esa marca España. Tenemos 20 restaurantes españoles entre los cien mejores del mundo, y hay que aprovechar ese tirón y llevar a Europa nuestros productos, esa es nuestra meta y no nos ponemos fronteras", apuntó Oscar Dayas.

Los productos se venderán en formato take away, de forma que el cliente haga el pedido y lo recoja. "Está enfocado también al turismo que demanda productos locales, para que sea un consumo rápido y no pierdan demasiado tiempo si están visitando una zona, y que aprovechen y prueben productos de calidad con recetas típicas nuestras".

Finalmente, Dayas agradeció el premio, al que calificó como "un aliciente, un empujón y una manera de demostrarnos que vamos por el buen camino. Gracias a ellos cogemos confianza, más ganas, y nos da la oportunidad de apostar por nuestro proyecto al 100%".