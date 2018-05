CanaryWine convoca el XV Concurso Regional de Cartas de Vino para restauración

El Consejo Regulador de la Denominación de la Denominación de Origen Protegida Islas Canarias Canary Wine pone en marcha la XV Edición del Concurso Regional de Cartas de Vinos para Hostelería, Restauración y Tiendas Especializadas con la finalidad de mejorar y aunar esfuerzos en la presentación y contenidos de las cartas de vinos de los restaurantes canarios.

El jurado valorará, además de la presentación de la Carta, la amplitud en cuanto a la información (DO, marcas, variedades de uva, añadas, etc.), el número de referencias y los tipos en los diferentes grupos de vinos (Jóvenes, Tradicionales, Varietales, Fermentación en Barrica, Crianza, etc.), de la Denominación de Origen Ycoden Daute Isora e Islas Canarias, y de cualquier otra del Archipiélago, además de nacionales e internacionales, que ofrezca a su clientela el establecimiento.