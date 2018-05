El algodón orgánico, marca de moda y textil Phenomenal Studio

La diseñadora tinerfeña, Raquel Rodríguez, presentó ayer su proyecto Phenomenal Studio, otra de las líneas de negocio premiadas por Philip Morris, que consiste en una start up de fashion tech, o lo que es lo mismo, una empresa de moda y textil que se apoya en las nuevas tecnologías y en la innovación, tomando como materia prima fundamental el algodón orgánico con certificación GOTS para reducir el impacto que la industria textil -"la segunda más contaminante del planeta"-, ejerce sobre el medio ambiente y los procesos de producción.

Así lo afirmó ayer la impulsora de este proyecto que nace como tienda online en una primera fase, con un amplio abanico de productos, dirigidos al sector turístico, de la moda, de decoración y hogar, y uniformidades. "El hecho de que me haya convertido en madre hace muy poco tiempo, me ha hecho parar y empezar a actuar de manera diferente, porque el mundo se nos acaba. Lo que nos va a definir como empresa es que usamos como materia prima el algodón orgánico, nuestras semillas son completamente naturales, no han sido modificadas genéticamente, nuestra producción se fabrica en Canarias, el diseño es canario, y apostamos por un futuro consciente y sostenible", indicó Rodríguez.

El proyecto está en fase avanzada y el objetivo es ponerlo en marcha el 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, "una fecha importante para decirle hola al mundo con la inauguración de nuestra tienda online", apuntó la diseñadora y empresaria.

El proyecto, en el que ha invertido más de ocho meses, ha contado con su experiencia en la industria, lo que ha facilitado su impulso. "El hecho de traer todo de fuera nos complica un poco más, pero he conseguido generar un equipo maravilloso".

Raquel Rodríguez valora mucho el hecho de poder hacer el diseño y la producción en Canarias. "Yo hago el diseño, el patronaje, los prototipos y el corte, y para la confección he encontrado un taller de confección maravilloso. La parte más complicada es el hecho de que la gran mayoría de nuestra materia prima la traemos de fuera, porque el algodón orgánico no se produce aquí, hace mucho tiempo hubo un intento que no llegó a cuajar", subrayó aunque espera que a partir de este proyecto, se incentive el cultivo en las Islas.

Rodríguez agradeció el "impulso maravilloso" que ha supuesto los premios Philip Morris. "Hemos trabajado mucho y esto es un aliciente para seguir trabajando más y mejor. Es fundamental el papel de las empresas que apoyan el talento joven. Un premio de estas características, no da impulso y apoyo a todos los niveles, porque no es sólo la beca en si, sino el hecho de que una empresa de peso haya valorado nuestra idea, nuestro proyecto y además te lo premie".