Una historia de amor en el Gay Pride

Maspalomas celebró ayer la decimoséptima edición del Gay Pride con un éxito absoluto. Veinticinco carrozas y más de 100.000 personas dieron vida a un desfile que convirtió al municipio en el epicentro europeo de la diversidad. Ni el Festival de Eurovisión reunión a tantas nacionalidades.

Kyle Brown llegó a Maspalomas por primera vez en el año 2010, atraído por una fiesta reivindicativa que desde hacía años daba la vuelta al mundo. Sin esperarlo, y de forma fortuita, acabó sobre una carroza en la que conoció, casualmente, a otro joven británico, Elihad Williams, quien disfrutaba de su segundo Maspalomas Gay Pride. Una larga conversación, intereses en común y por entonces una semana de vacaciones por delante crearon el cóctel perfecto para que estas dos personas se descubrieran.

De vuelta a Reino Unido tardaron tan solo 15 días en conectar vía tren las ciudades de Sheffield y Leicester, en la que cada uno vivía. Y hasta hoy. Desde entonces han vuelto a Gran Canaria siempre juntos, de la mano, sin soltarse. Y esperan no hacerlo nunca. "Maspalomas es un destino ya fijado en nuestro calendario cada mes de mayo", explicó Kyle, "es donde hemos celebrado nuestro aniversario durante los últimos ocho años". Y después, se segunda parada en España será el Gay Pride de Madrid, el próximo mes de julio.

Esta es la historia de solo dos de las miles de personas que ayer se concentraron en Maspalomas. Coreografías de lo más extravagantes, trajes cargados de mucho humor, alegría y reivindicación, mucha reivindicación. La cabalgata del Maspalomas Gay Pride convirtió a Playa del Inglés en una gran fiesta de la diversidad y el respeto en la que participaron más de 100.000 personas en pro de la lucha por la igualdad de los derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. En el mundo, todavía más de 70 países penalizan con cárcel o la muerte la homosexualidad, motivo por el cual esta celebración continúa cobrando especial importancia.

Bajo el lema Maspalomas con el Orgullo LGTB, estampado en una enorme pancarta, a las 17.00 horas una gran marea humana partió desde el hotel Riu en Maspalomas hasta el Centro Comercial Yumbo, epicentro de la celebración del Pride. Con la bandera del arcoiris como emblema principal, miles de residentes y turistas llegados desde numerosos países marcharon en un desfile en el que participaron 25 carrozas, todas ellas con mensajes de unidad, reivindicación y respeto. Y todo para visibilizar a un colectivo que aún hoy, en ocasiones, se siente amenazado. Una batucada puso la nota inicial a una cabalgata cargada de ritmo y color. Tras ella, una enorme bandera con los colores del arcoiris dio la bienvenida a los asistentes, a quienes recordó que sus diferentes tonos simbolizan el amplio abanico de identidades; simbolizan la diversidad. Maspalomas no se dejó asustar por los casi 30 grados de temperatura que se registraron ayer por la tarde y las calles se llenaron de personas, pero también de personajes. Unos vestidos de jardín de flores, otros de soldados romanos, de ángeles y demonios, de animales, de reyes y reinas. Y reinas, muchas; desde un grupo de jóvenes disfrazados del personaje de la película Priscila, reina del desierto, hasta otro caracterizado de Freddy Mercury y su I want to break free. Aspiradora incluida, por supuesto. Entre los asistentes a esta XVII edición del Maspalomas Gay Pride se encontraban también José Miranda, Raquel Balseiro y Desirée Santos. José es un habitual del Orgullo, participa año tras año. "Soy gay y más que gay, reconocido ya", explicó con una sonrisa, "y este desfile es importante porque es nuestra forma de reivindicarnos".