Acusan a Antonio Castelo de 'acosador' y 'machista'

La youtuber ´Soy una pringada´ ha escrito en su cuenta oficial de Twitter un comentario en el que acusa a Antonio Castelo de ´machista y acosador´. Ambos son compañeros en el programa de Los 40 ´Yu: No te pierdas nada´ presentado por Dani Mateo.



"Me he estado callando desde que me he enterado pero no puedo más, Antonio Castelo es un machista y un acosador de mierda. Que sea mi compañero de trabajo no significa nada y no me iba a impedir seguir mis principios como siempre he hecho y mucho menos ser real. Ahí lo llevas, 'señor'", ha escrito la youtuber en su perfil.









Con este gesto se une a la iniciativa de otras jóvenes queAlgunas de ellas han publicado los supuestos mensajes que Castelo les enviaba.Tras el revuelto, se ha creado una petición enpara que Castelo sea despedido del programa y que ya acumula más de 4.300 firmas.