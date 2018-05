Tres juezas muestran su apoyo en una carta a la joven víctima de 'La Manada'

Dalila Dopazo, Nekane San Miguel y Angels Vivas -tres magistradas de Lugo, Bilbao y Barcelona- han dirigido una carta a la joven víctima de los cinco miembros de La Manada en los Sanfermines de 2016, en la que defienden que "es imposible que la gente esté conforme con llamar abuso a esos hechos" y que el delito "debió calificarse y castigarse como violación".

Las juezas consideran que si se describen unos hechos probados como los que han leído en la sentencia, "es imposible que la gente esté conforme con llamar abuso (al margen de la calificación técnico-jurídica) a esos hechos". "Para la mayoría de las personas, abusar es usar mal o en exceso, pero usar, al fin y al cabo, y la palabra usar no la refiere el diccionario para las personas, sino para las cosas (hacer servir una cosa para algo)", apostillan.

Desde su punto de vista, mantener la palabra abuso en el Código Penal para referirse a las relaciones sexuales no consentidas, parte de la idea de que las mujeres siguen "siendo objetos para servir al placer del hombre, y que solo si se exceden los hombres en ese uso, se les castiga, pero solo si se exceden". "Y esa idea que se adivina bajo la palabra abuso es muy dolorosa para cualquier mujer, haya sido o no objeto de abuso", agregan.

En este sentido, creen que, "desde un examen técnico, jurídico, violar (en el Código Penal) es utilizar fuerza, violencia contra la persona violada, y/o intimidarla para acceder sexualmente a ella". "Intimidar a alguien es meterle miedo, y es verdad que el miedo es muy subjetivo (unas personas lo tienen rápido y otras no) pero en nuestro trabajo de juzgar debemos examinar qué datos objetivos, probados, han resultado en el juicio", aseguran.

"Los datos objetivos sustentan, refuerzan y asientan la idea, clara y que pocas explicaciones merece, que en el portal de la calle... en lo que describiste (te han creído y te creemos) cualquier persona sentiría miedo y ante el miedo, cada persona reacciona de modo distinto y tú reaccionaste como pudiste en aquel momento", señalan.

"Y esto no te hace culpable de nada, pese a que las defensas trataron de desplazar la responsabilidad y la culpa a tu persona, como ocurre con frecuencia, cuando nos recuerdan que somos nosotras las provocadoras de todo lo que nos hacen (no nos pasa sin más). ¡Que no se te pase por la cabeza ni un ápice de culpa!", explican a la víctima de los cinco condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual.

Por otro lado, las tres juezas esperan que la joven no piense que después de lo que le han hecho va a padecer "secuelas de por vida" ya que "no tiene por qué ser así". "Ya lo dice la sentencia: ese día no se acabó el mundo ni la vida para ti. Eres joven y valiente, y se nota que tienes a tu alrededor gente que te ayuda y te quiere (se adivina esto) y seguirás siendo una mujer alegre.