La isleña Rebeca Miranda, finalista del 'Fernando Lara' con su primera novela

Rebeca Miranda, una asturiana que vive en la Isla desde hace casi 30 años y se siente una tinerfeña más, presentó Todas las mentiras que creí, su primera novela, al XXIII Premio Fernando Lara sin más pretensión que la de probar sus capacidades en el mundo editorial. "Desde pequeña me gusta leer y escribir, y tenía ganas de probar mis aptitudes literarias. Por eso me presenté al concurso, sin más", comenta. De hecho, envió la obra -parte de la cual transcurre en Santa Cruz de Tenerife- pocos días antes de cerrarse el plazo. Lo que nunca imaginó es que sucediera algo de lo que se enteró de casualidad, por una alerta de Google. El pasado primero de mayo por la mañana, el buscador de buscadores le daba la gran noticia que había sido publicada en el periódico La Vanguardia: su obra había quedado entre las 10 finalistas de casi 300 presentadas.

"Fue toda una sorpresa. Todavía no me lo creo. La verdad es que me ha dado una enorme alegría que el jurado haya valorado mi novela y la hayan elegido entre las diez finalistas", comentaba ayer todavía incrédula. Los premios se entregaron el pasado sábado por la noche en una gala en el Real Alcázar de Sevilla en la que Miranda estuvo acompañada por otro escritor canario también finalista: el grancanario Elio Quiroga, que concursó con Niños del sol. La escritora novel quedó descartada en una de las primeras votaciones de la final, no así Quiroga, que estuvo más cerca de llevarse el galardón. Pero Miranda asegura que haber llegado a la final de un certamen tan prestigioso como este es "ya de por sí un premio".

El escritor catalán Jorge Molist, que ha cobrado prestigio por sus novelas de ficción histórica, consiguió el Premio de Novela Fernando Lara, que otorga la editorial Planeta y la Fundación José Manuel Lara, con Canción de sangre y oro, una novela de épica y aventuras que indaga en el surgimiento de la Corona de Aragón como una de las grandes potencias de finales del siglo XIII. "Un relato real que cambió la historia de Europa y asombró al mundo", definió en declaraciones recogidas por El Periódico.

Una escritora novel

Muy pocas veces una escritora sin publicaciones previas había llegado tan lejos como Rebeca Miranda. "Esto me permitirá darme a conocer y cobrar confianza para seguir con mi trayectoria literaria. Estoy muy ilusionada", señaló esta mujer nacida en Oviedo en 1970 y que reside en Tenerife desde que tenía 18 años. Miranda ha escrito artículos en la prensa isleña y formó parte del equipo organizador de las ferias del libro de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Con formación en administración de empresas, actualmente colabora en la sección cultural de la revista de Binter y con Pantalla Canaria.

Una obra hecha en dos años

Su primera novela la escribió "a rachas" en los últimos dos años y la terminó en enero de este 2018. Según la propia escritora, Todas las mentiras que creí es "una historia sencilla: una mujer de 40 y pico años que recibe una herencia inesperada y le cambia la vida porque empieza a descubrir secretos de su familia". "La protagonista reside en Santa Cruz de Tenerife y tiene que viajar a Asturias para averiguar qué le han legado y allí la vida le dará completamente la vuelta", describe.

Miranda aprovecha para alabar el talento del otro finalista canario del Premio de Novela Fernando Lara. Cineasta, guionista y escritor, el grancanario Elio Quiroga consiguió en 1996 los premios al mejor guion y el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Sitges con la película Fotos. También ha dirigido películas como La hora fría y No-do. Asimismo, fue nominado al Premio Goya al Mejor Corto Documental en 2004 por El último minutero. En su faceta literaria, ha publicado libros como Mar de Hombres, Ática, El Ángel del Yermo o La Materia de los Sueños, que fue premiado con el Accésit al Premio Everis de Ensayo 2003. En 2012 publica su primera novela, El Despertar, editada por Timun Mas, a la que seguirán Los Códices del Apocalipsis (Tyrannosaurus Books) e Idyll (Dolmen Editorial). En 2015 recibe el Premio Minotauro por Los que sueñan.

Haber estado al lado de escritores consagrados, como el propio Elio Quiroga, supone otra de "las alegrías" para una Rebeca Miranda que ya está pensando en nuevos proyectos literarios. "Poder dedicarme a la literatura es un sueño para mí. Y esto de ser finalista de un premio nacional con mi primera obra me da muchos ánimos para intentar labrarme una carrera", concluye la escritora.