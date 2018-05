"Sólo el conocimiento científico traerá soluciones a los problemas del mundo"

Eduardo Martínez de la Fe es fundador y editor de la revista Tendencias21. En sus más de cuatro décadas de carrera profesional, Martínez de la Fe ha colaborado con diversos medios, entre ellos La Provincia, de Prensa Ibérica Media.

¿Cómo nació la revista 'Tendencias21'?

Yo era un redactor especializado en política internacional, y llegué a la conclusión de que los problemas políticos del mundo no tenían solución dentro de la política: había que buscar un nuevo escenario desde el que analizarlos, y no podía ser otro que el conocimiento científico. Por eso me planteé la necesidad de crear un medio de comunicación para explicar la complejidad del conocimiento.

En 2001 fueron pioneros en España en hacer la transición digital. ¿Qué les llevó a dar este paso?

La edición en papel era muy costosa, y pensamos que la alternativa era pasarnos a internet, que era un nuevo soporte más económico y que nos permitía una mayor difusión.

Sus contenidos están abiertos. ¿Cómo se financian?

Primero lanzamos un modelo pionero, que consistía en ofrecer a las empresas el dedicarles una sección de nuestra revista por la que pagan un presupuesto anual. Pero no para hablar de sus cosas, sino para hablar de un tema o un sector determinados, como las telecomunicaciones, por ejemplo.

Hablamos de un patrocinio.

Sí que tiene algo de patrocinio, pero no es exactamente eso. Porque a esa empresa le damos más cosas: en esa sección también se reflejan sus vídeos, sus noticias, sus medios afines, entrevistamos a sus directivos, escriben columnas... Además, les cedemos un blog institucional o empresarial. Pero con la crisis este tipo de colaboración ha descendido y nos hemos reinventado.

¿Cómo lo han hecho?

Nos hemos fijado en la experiencia de medios como The Guardian o el Financial Times, y lo que vemos es que lo que funciona para los medios digitales es la comunidad. Es el único camino, yo creo, porque no hay una ecuación simple que vincule el tráfico en internet con el dinero. La transición digital sólo se puede hacer a partir de que se logre articular una comunidad, por lo que es importante potenciar el diálogo de los redactores, autores e influencers con sus respectivas comunidades. Y luego hay que salir de las redacciones, del mero intercambio de información, organizando cosas y articulando esa comunidad también en el mundo real.

¿Y la publicidad?

Tal y como se entendía hasta ahora es un cadáver andante, es el Cid Campeador. Pero no se puede renunciar a la publicidad, hay que probar cosas. Una de ellas es la publicidad nativa, que es un sector en alza. Nos hacen propuestas para publicar artículos con enlaces, que nosotros sacamos como informaciones remitidas. No engañas al lector y generas ingresos. Son mecanismos ideales para que los medios de comunicación tradicionales empiecen a articular otros modelos híbridos, complementarios. Porque no se trata de abandonar las ediciones en papel, que todavía tienen mucho sentido.

Desde su experiencia, ¿cómo ha vivido la reciente polémica con las fake news y el tráfico de datos por parte de Facebook?

Me parece un tremendo disparate. Lo que ha hecho Facebook traficando con los datos es ilegal e inmoral. Se impone una reflexión y regular este sector para que estas cosas no ocurran.

¿Qué pueden hacer los medios ante estas prácticas?

Una de las cosas con las que estamos, junto con otros medios digitales, es promocionar un concepto que llamamos "Quality News". Se trata de acreditarnos como medios que tienen información profesionalizada, elaborada por periodistas, contrastada y separada de la opinión. Vamos a poner un sello a los medios que se quieran asociar para que, cuando el lector entre en internet, donde hay de todo, vean un código que podrán conocer y sepan que esa información es veraz y que la ofrece un medio ético.