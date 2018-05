Un yogur tinerfeño triunfa en el mundo

Es posiblemente uno de los mejores yogures del mundo, ya que ha recibido una Medalla Europea de Oro y recientemente ha sido considerado el tercer mejor yogur de América al obtener la Medalla de Bronce en el prestigioso concurso mundial World Championship Cheese Awards celebrado en Wisconsin, Estados Unidos, un certamen que difícilmente premia productos foráneos.

Se trata de un yogur natural elaborado exclusivamente con leche de cabra en la Biogranja Montesdeoca, ubicada en Tijoco Alto, en Adeje, sur de Tenerife. Allí 800 cabras y su cuidada alimentación son las verdaderas protagonistas, ya que ésta juega un papel primordial, pues va variando según el producto final que se quiera obtener, obteniendo así la cremosidad o acidez deseada.

Son, por tanto, cabras muy mimadas puesto que en esta Biogranja están convencidos que sin ellas no hay ventas, ni producto ni mucho menos resultados. De su leche no solamente salen estos premiados yogures sino excelentes quesos que también son reconocidos en los más prestigiosos concursos mundiales como la World Cheese Awards, pues no en vano acumulan en la actualidad 46 premios de los que 30 son internacionales

"La leche tiene que ser primordial y por ello el trabajo del ganadero se debe premiar mucho", afirma Alberto Motesdeoca, su propietario. "Sin una buena materia prima no se puede relucir ningún yogur" concluye orgulloso. El secreto: una familia que trabaja con cariño cada paso de la elaboración.

Cambio de ciclo en la Asociación de Barman de Tenerife. El gomero José Antonio Mesa Mendoza ha anunciado esta semana que abandona la presidencia de la Asociación de Barman de Tenerife, que llevaba ostentando hace 16 años, y que engloba más de 300 profesionales del sector de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Ramos Mendoza, quien fuera subcampeón del Mundo de Coctelería en el año 2000, ha impulsado la presencia de la ABT tanto en Tenerife como en el Archipiélago, apostando por competir en gran número de certámenes regionales, así como divulgando la labor de estos profesionales y fomentando su formación continua.

Los barman de nuestro Archipiélago, a diferencia del resto de profesionales procedentes de otros sitios y lugares, aportan un toque de coctelería diferente hecha en Canarias, puesto que en nuestras islas tenemos una materia prima de zumos y licores diferentes y enriquecedores por su variedad y calidad.

El Pinar y La Restinga se van de tapas. El Ayuntamiento de El Pinar organiza una nueva edición - la séptima- de la Ruta de la Tapa Sur de El Hierro, que tiene lugar en El Pinar y La Restinga desde ayer y permanecerá hasta el próximo día 13 de mayo.

Esta ruta de tapas es la excusa perfecta para compartir momentos, descubrir los sabores de un territorio que define a sus gentes, paladear la calma de un mar que da sabor a sus pescados o comprobar la tenacidad de unos viñedos que sobreviven al olvido del cuidado del hombre y también a la benevolencia de los mismos, y que cuando son rescatados de su abandono se muestran agradecidos dando lo mejor de sí mismos, y mostrando así para la ocasión grandes vinos de la tierra herreña como son los de Viña Frontera, Los Lomos y Elysar, que recibió el premio Bacchus de Plata en el XVI Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2018.

El Legado de Camacho, Vino de Oro. El Legado de Camacho, Malvasía Aromático elaborado por Prodiflora Bodegas, ha sido reconocido como Gran Oro en el XXIV Concurso de Vinos Mezquita 2018 celebrado la pasada semana en Córdoba y en el que participaron 325 vinos procedentes de 93 bodegas de España y Portugal.

Esta bodega familiar, situada en el Valle de Güimar en Tenerife aun siendo de limitada producción avala su alta calidad con el premio obtenido en este concurso, único que se celebra anual e ininterrumpidamente en Andalucía desde hace veinticuatro años, siendo uno de los más prestigiosos de España, reputación ganada a pulso gracias a la alta cualificación del jurado que se reúne para valorar los vinos.

Las aulas palmeras se abren a la viticultura y a la elaboración del aceite de oliva. La Escuela de Capacitación Agraria de Los Llanos de Aridane pondrá en marcha a partir del próximo curso dos ciclos de formación muy demandados en la Isla, como son el ciclo de viticultura y el de elaboración de aceite de oliva. Además, sus alumnos tendrán la oportunidad de realizar las prácticas en las instalaciones y empresas acogidas a la Denominación de Origen Vinos de La Palma.

Es esta una apuesta educativa encaminada a dirigir la enseñanza de la formación profesional a la realidad económica de la isla, así como para aumentar la superficie de cultivo e incorporar a los jóvenes al agro palmero.