La Universidad de La Laguna colaborará con la Asociación de Catadores El Almud

El rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón, y la presidenta de la Asociación de Catadores El Almud, Patricia Perdomo, suscribieron ayer un convenio de colaboración para llevar a cabo actuaciones comunes, la mayoría de ellas referidas a formación, aunque caben también acciones de difusión, culturales o de extensión universitaria.

El elemento promotor de este acuerdo ha sido el Aula Cultural de Enoturismo y Turismo Gastronómico de la institución académica, que lleva a cabo una intensa agenda de acciones durante todo el año en multitud de municipios de la región.

El Almud representa a catadores no solo de vinos, sino que también incluye otros productos como gofio, queso, aceite o mojos, y su propósito es llevar a cabo acciones de carácter regional, y no solo local. "No queremos solo ser catadores de productos, sino centrarnos en promocionar también la cultura que rodea a cada uno de ellos", destacó la presidenta de la asociación.