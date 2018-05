Romance de mujer entre la luz y el tiempo

Desde pequeña le llamaban poderosamente la atención las cámaras de fotografía y vídeo. Ente los recuerdos de infancia de Antonia G. Suárez destaca que se adueñaba de las cámaras de fotos de su padre. Nacida y criada en Gran Canaria, esta fotógrafa vocacional de formación autodidacta a base de esfuerzo y pasión, ha encontrado su hueco en el mundo de la fotografía profesional. "Desde que pude me compré mi primera cámara con la que descubrí un mundo fascinante donde me encontraba realmente cómoda, después de adquirir destreza y a base de experimentar conseguí crear mi propio estilo y hace como diez años que realizo trabajos fotográficos profesionalmente", cuenta Suárez.

"Me gusta todo tipo de fotografía y aunque intento adentrarme un poco en todos los campos, el más que me atrae es el retrato, las personas, las emociones, las sensaciones... Creo que las fotografías que más llegan son las que muestran el alma de las personas y esas son sin duda las que me apasionan. Me gusta la frase de Steve Mccurry ´Si sabes esperar, la gente se olvidará de tu cámara y entonces su alma saldrá a la luz´", cuenta la artista grancanaria, que encuentra su inspiración en la vida y el ser humano, "aunque soy una persona que siempre estoy pensando y observando e intento mirar la nada para encontrar el todo, me gusta crear emociones a partir de las cosas sencillas y simples. Vivo encontrando inspiración en cada momento, instante, persona y entorno. Mi mujer, Marta, es mi musa y a menudo fuente de inspiración en muchos de mis trabajos, siempre se presta a mis ideas", afirma.

La fotógrafa grancanaria ha realizado dos exposiciones que describe como una experiencia muy bonita. "Poder compartir mi trabajo es importante para mí, pero realmente todos son especiales, diferentes y únicos", relata, "aunque a muchos les parecerá locura me gusta captar lo que veo sin mirar tecnicismos, a veces en fotografía saltarse las reglas da como resultado buenas imágenes, diferentes y que llaman la atención. Me gusta muchísimo la fotografía en blanco y negro, con expresiones de dramatismo, profundizar en las miradas y marcar facciones o destacar entornos", cuenta Suárez.

Una cuestión recurrente a los profesionales de la fotografía es si tienen algo en especial pendiente de fotografiar, "sobre todo viajar y poder captar diferentes culturas. Me gusta pensar que mientras viva siempre habrá algo pendiente de fotografiar", relata la artista canaria que concluye hablando de proyectos, "el futuro es hoy, no tengo planes, tengo sueños, los cuales no voy a desvelar. Dejaré que la vida me sorprenda como siempre hace".