"Petite Lorena es la mujer a la que me gustaría parecerme: sin complejos, divertida, deslenguada, poderosa... Ahora somos buenas amigas." Humorista, monologuista, Lorena González Orribo es en esencia una actriz canaria, palmera, que desde hace quince años vive y se desvive por la interpretación. Tiene como arma secreta una naturalidad fresca y espontánea, como si todo lo que cuenta le hubiese sucedido, y conectar así con el espectador al que envuelve y seduce con una empatía que maneja magistralmente. Le gusta el riesgo y lo hace sola, definiéndose como una "one woman show", potente, poderosa, capaz por sí misma de llenar y de hacerse con la escena.

En sus espectáculos unipersonales se alimenta de la soledad de las tablas y de la compañía del público para crear un monólogo que se adapta y amolda al espectador de teatros, salas y bares. No le teme a nada ni a nadie: "Cada escenario es una conquista y estoy preparada para todos los que me echen." Y han sido muchos. Desde que estrenó su espectáculo Sexo y mentiras de una mujer palmera, con textos de Ramón Araujo, ha recorrido Canarias contando las anécdotas, vivencias, falacias y realidades de cualquier mujer hija de La Palma. Lo que siente, lo que le gustaría sentir, lo que le dejan sentir desde la ironía y el sarcasmo que lanza verdades de queja, de insatisfacción y revolución. Su vida no sólo es teatro.

De la televisión guarda en su currículo el máster de ser una de las chicas de Pepe Navarro como colaboradora en La sonrisa del Pelícano y en el irreverente Esta noche cruzamos el Misissippi. En su memoria guarda en un lugar especial haber formado parte del elenco de la serie Mujeres de Félix Sabroso y Dunia Ayaso para TVE. La televisión como actriz y también como espectadora que no se esconde y confiesa que cada tarde que puede devora Sálvame. Del cine, además de su adicción compulsiva a las cotufas, se siente orgullosa de haber trabajado bajo la dirección y el talento de Juan Carlos Falcón en La Caja y de Antonia San Juan en Del lado del verano.

No distingue y no quiere hacerlo entre humor "de mujeres" o "para mujeres" y prefiere hablar del "humor a través de una mujer". Palmera de hecho y de derecho, no renuncia a su origen, a su raíz e idiosincrasia, pero la limita y reconoce que "ser palmera es la matriz, el molde al que luego le das forma". Considera que la escena teatral canaria está demasiado institucionalizada llevando al teatro, la danza, al arte a convertirse en dependiente y sumiso de la ayuda.

Sin saber dónde termina Lorena y empieza Petite, fumando y rodeada de objetos inútiles que compra en los establecimientos chinos, lee el guión de su próximo proyecto donde disfrutaremos de la rica mezcla que es Lorena, una mezcla entre la verdad que denuncia y la mentira que maquilla, entre la lengua que ataca y el corazón que acaricia.