"La inteligencia artificial no lo es todo, el profesional sanitario debe estar siempre ahí"

A pesar de no tener referentes femeninos en su sector, Andrea Argudo decidió ser ingeniera siguiendo los pasos de su padre y siempre tuvo claro que quería dedicarse a la investigación. Este jueves 3 de mayo esta especialista en Inteligencia Artificial aplicada a la sanidad participa en el evento eWoman Canarias organizado por este grupo editorial.

Una mujer en un mundo mayoritariamente de hombres, ¿cómo ha sido su evolución en un sector tradicionalmente masculino?

Recuerdo que la primera vez que dejé de estar rodeada de mis amigas en clase fue en cuarto de la ESO. En el colegio La Salle en Arucas el 80% de mi clase eran chicos. En un primer momento me resultó incómodo, pero luego me acostumbré. Y aunque éramos pocas teníamos las mejores notas. Más tarde, en la carrera, sólo había tres chicas en un total de 50 personas, pero siempre teníamos los mejores apuntes y por lo general aprobábamos mucho antes que los chicos. En lo profesional, siempre he ido crecido progresivamente, centrándome en lo que me gusta.

¿Cree que las mujeres lo tienen más difícil sólo por su sexo?

Nunca he tenido barreras ni privilegios por ser mujer. Pero sí he notado que a veces nosotras mismas somos quienes ponemos barreras entre nosotras. Y sin embargo, sí he sido testigo de prejuicios por mi juventud.

Su estudio se centra en técnicas de inteligencia artificial (IA) aplicadas al diagnóstico médico, ¿en qué punto está esta línea de investigación?

El campo de la IA es extremadamente duro, tienes que controlar muchos temas a la vez, empezando por conocer a la perfección el campo de aplicación, en este caso: la medicina. Hay muchas horas de estudio en soledad y horas de frustración por no saber cómo resolver los problemas que continuamente surgen. Estamos en el buen camino para conseguirlo, pero todavía no somos capaces de aportar resultados, ya que la medicina es un campo muy exigente, y necesitamos obtener resultados con la menos incertidumbre posible.

¿Cómo cambiará nuestro día a día la robótica?

Siempre que hablamos de IA pensamos en robots físicos. Esto se debe a que como seres humanos tenemos una impresión antropomórfica de la realidad y nos entusiasma la idea de un ente físico, pero en realidad es simplemente un agente inteligente que toma decisiones y que no necesita comportarse como un humano para ello. Actualmente estoy haciendo un pequeño proyecto de charm prediction - Business Intelligence - en el que una máquina puede llegar a ser capaz de aprender estructuras complejas. Por ejemplo, haciendo uso de los datos podríamos llegar a saber si un cliente piensa irse a otro banco o no. Nuestro día a día cambia frenéticamente, empezando por todas las aplicaciones inteligentes que tenemos en el móvil, pasando por las energías renovables, y terminando en la medicina. En el futuro será muy natural que un programa inteligente te diga en que zona del cosmos hay mas probabilidades de que haya un planeta habitable o que aumente las capacidades de los seres humanos. Antes de preguntar sobre nuestro día a día, yo lanzaría reflexionaría sobre si queremos ser sustituidos, es ahí donde debemos entrar, para buscar nuestro espacio creativo.

¿Y en la sanidad?

Personalmente creo que la sanidad es la gran beneficiaba de todas las aplicaciones de IA, porque permiten que se mejoren las pruebas de diagnóstico o pueden dar más información sobre cómo están exactamente los pacientes. Aunque hay que ser conscientes de que no todo se resuelve aplicando IA, los profesionales sanitarios deben estar siempre ahí.

Un estudio de la Universidad de Oxford calcula que en 2053 podremos ver cómo una máquina lleva a cabo una cirugía completa. ¿Lo ve posible?

Tal y como avanza la ciencia, las investigaciones y las aplicaciones lo veo muy posible. Como ejemplo de esta realidad tenemos el Sistema Quirúrgico Da Vinci, desde el año 2000 esta en funcionamiento para realizar muchos procedimientos de cirugía, pero siempre bajo el control del cirujano.

¿Llegará el momento en el que la IA pueda sustituir realmente a los seres humanos?

Se ha escrito mucho sobre la singularidad. Los estudios de prestigiosas universidades lo avalan para el futuro. Pero todavía estamos muy lejos del punto en que las máquinas se vuelvan más inteligentes que nosotros, los humanos. Una iniciativa de la Eurocámara quiere promover una ley que regule las normas de seguridad y de ética para el uso responsable de las aplicaciones de la IA en los diferentes campos. Hay que ser muy responsables con la llamada "cuarta revolución industrial" y con su uso.

¿Es posible prever cómo será la capacidad computacional que nos espera?

A medida que los cálculos se van haciendo más complejos es recomendable pasar a un soportes con más capacidad. El mundo de la IA está viendo con especial interés las capacidades de los ordenadores cuánticos para obtener resultados increíbles por su enorme potencial para resolver, por ejemplo, desafíos criptográficos.

¿Las mujeres liderarán la evolución que nos espera?

Deseo que sea así. Siempre me gusta poner como referente a la ingeniera y cosmonauta rusa Valentina Vladímirovna, ella fue el primer ser humano en volar al espacio en 1963, creo que nosotras con toda la capacidad que tenemos y en el siglo en el que estamos podemos hacer más historia todavía lanzándonos a liderar en estros campos.

¿Está el miedo al fracaso detrás de la baja matrícula de chicas en las ingenierías?

Es posible, pero creo que lo más les pesa es no encontrar un modelo a seguir, alguien que ya lo haya hecho para poder seguir ese camino trazado, debemos crear modelos de mujeres líderes en la tecnología para que las niñas que ahora están estudiando se puedan lanzar al campo tecnológico, porque sin duda es un campo lleno de creatividad y oportunidades para nosotras las mujeres.

¿Qué podría hacerse para dar visibilidad a las mujeres?

Más iniciativas donde el papel de la mujer sea el protagonista. Afortunadamente se están haciendo muchos eventos en Gran Canaria y en el mundo, nos permiten hacer comunidad y dar mas visibilidad a la mujer en temas tecnológicos, pero también darnos cuenta de que en el sector somos más de lo que pensamos.

¿Qué le diría usted a las mujeres que se plantean un futuro en este sector?

Animaría a todo el colectivo femenino a que descubran este campo, porque es muy creativo y estás en contacto con personas de campos fascinantes. Estás en la cresta de la ola tecnológica, lo cual te permite acceder a puestos de trabajo interesantes. También hay que decir que el principio es duro porque sacrificas mucho, y pasas muchas horas en soledad estudiando, y puede resultar agotador.