Dulce Xerach: "Juicios tengas y los ganes"

"¿Conocen algo que se suele denominar maldición del gitano (con todos mis respetos a esa etnia)?". Esta es la respuesta que lanza Dulce Xerach en su cuenta de Twitter a raíz del debate que se ha generado en los últimos días en Canarias en torno a la declaración que hizo en el movimiento socialmedia #cuéntalo, en el que ha desvelado que fue víctima "de abusos sexuales y de poder por alguien que aún tiene poder político"



Con una enigmática y melancólica foto en la que queda plasmada esta frase "Juicios tengas y los ganes", Xerach responde así a la controversia que se ha producido a lo largo del día de ayer sobre si debería hacer público el nombre del enigmático político que abusó de su situación de poder, según ha expuesto la exdiputada tinerfeña, así como sobre si debería denunciar los hechos ocurridos para no propiciar la especulación.



Precisamente eso es lo que ha sucedido con otro tuit, en esta ocasión lanzado por la magistrada de Las Palmas de Gran Canaria Victoria Rosell, con el que ha realizado esta pregunta: "¿Se llama como un rey corazón de león y se apellida como un rey mago, más o menos?". Así ha acusado veladamente la magistrada al expresidente del Cabildo de Tenerife y presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Ricardo Melchior, quien también ha advertido que emprenderá acciones legales contra todos aquellos que le han relacionado con lo revelado por Dulce Xerach, según ha afirmado en la cadena SER.



Tras ellos, los principales partidos políticos y el Gobierno de Canarias han mostrado su apoyo a de Dulce Xerach con diferentes apreciaciones sobre su revelación pública.



El popular dicho "Juicios tengas y los ganes" que ha utilizado Xerach viene a refiere a "las cuantiosas pérdidas que puede acarrear un pleito tanto si se gana como si no, pues, aunque resulte favorable la sentencia, lo habitual es que no se quede en uno solo, con el consiguiente gasto, que en ocasiones acarrea la ruina", según explica el Instituto Cervantes.







El refrán supone pasar por la dureza de un juicio de estas características, y más para aquel que ha tenido que verse en ese proceso a pesar de ser inocente o víctima.