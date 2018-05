Rossell apunta a Melchior como presunto acosador de Dulce Xerach

La tinerfeña y exdirigente nacionalista Dulce Xerach Pérez reveló este martes que fue víctima "de abusos sexuales y de poder por alguien que aún tiene poder político" en Canarias, que ha utilizado su cuenta de Twitter para confesar el hecho, acontecido en denunciar 1991, cuando ella aún era estudiante de Derecho pero ya militaba desde hacía tiempo en las filas de los nacionalistas tinerfeños.





Parece fácil decir #cuéntalo cuando en realidad #nopuedocontarlo. Aunque ocurrió en 1991 en #Tenerife,quien lo hizo aún tiene poder político y me cerraría hoy más puertas de las que ya me cerró en su día por decir NO. No fue solo un abuso sexual fue un abuso continuado de poder